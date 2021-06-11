Не забудьте зонт: в пятницу будет жарко и дождливо

В последний рабочий день недели погоду на территории республики продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса.





По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди; в некоторых районах прогремят грозы (при грозах местами ливни, возможен град).

Ветер северный умеренный, при грозах порывистый (местами сильный порывистый).

Температура воздуха в регионах:

Брест +24..+26°C;

Витебск +24..+26°C;

Гомель +23..+25°C;

Гродно +22..+24°C;

Могилев +23..+25°C;

Минск +23..+25°C.

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