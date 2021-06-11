ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не забудьте зонт: в пятницу будет жарко и дождливо

11.06.2021 07:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В последний рабочий день недели погоду на территории республики продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса.

Не забудьте зонт: в пятницу будет жарко и дождливо

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди; в некоторых районах прогремят грозы (при грозах местами ливни, возможен град).

Ветер северный умеренный, при грозах порывистый (местами сильный порывистый).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +24..+26°C;
  • Витебск +24..+26°C;
  • Гомель +23..+25°C;
  • Гродно +22..+24°C;
  • Могилев +23..+25°C;
  • Минск +23..+25°C.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний рабочий день недели погоду на территории республики продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси экзамен по истории планируют сделать обязательным при поступлении в вузы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by