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Не забудьте зонт: в пятницу будет жарко и дождливо
Источник материала: Навiны
В последний рабочий день недели погоду на территории республики продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди; в некоторых районах прогремят грозы (при грозах местами ливни, возможен град).
Ветер северный умеренный, при грозах порывистый (местами сильный порывистый).
Температура воздуха в регионах:
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В последний рабочий день недели погоду на территории республики продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса.
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