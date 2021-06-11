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Тихановская: недостаточность санкций дало Лукашенко чувство безнаказанности

11.06.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская считает, что самыми эффективными могут оказаться санкции, затрагивающие те сектора экономики, которые финансируют режим Алексаендра Лукашенко.

Тихановская: недостаточность санкций дало Лукашенко чувство безнаказанности

В интервью газете Süddeutsche Zeitung она аявила, что «режим имеет абсолютную монополию на сталь, древесину и продукты нефтепереработки», пишет DW.

Отметив важность факта введения Западом санкций против нынешнего режима, Светлана Тихановская указала, что эти санкции, однако, были не достаточно сильными: «Это дало Лукашенко чувство безнаказанности».

Отвечая на вопрос о том, не боится ли она, что санкции ударят и по населению страны, Тихановская заявила: «Санкций требую не я, а народ в Беларуси. Об этом говорят опросы. Люди страдают уже сейчас, страдают от режима. В санкциях виноваты не люди, и не Евросоюз. Режим может в любой момент прекратить санкции. Ему нужно для этого остановить насилие, выпустить политзаключенных и назначить новые выборы».

Кроме судей, прокуроров, милиционеров, бизнесменов, чиновников политик предлагает включить в санкционные списки журналистов, работающих на пропагандистском телевидении и унижающих людей перед камерами.

 

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Светлана Тихановская считает, что самыми эффективными могут оказаться санкции, затрагивающие те сектора экономики, которые финансируют режим Алексаендра...
 
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