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Иван Эйсмонт: нет никаких оснований, чтобы забрать права на трансляции ЧЕ-2020 у БТ. Контракт подписан, заплатили деньги
Источник материала: Партизан
Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал, что нет никаких оснований для лишения компании прав на трансляции чемпионата Европы-2020.
"Что касается чемпионата Европы, то у нас подписан контракт, заплатили деньги, с завтрашнего дня начинаются трансляции. Нет никаких оснований для того, чтобы забрать это мероприятие.
Мы настроены на сотрудничество, но ожидать можно чего угодно. Хотя ещё раз хочу сказать: все претензии к БТ не обоснованы и политически мотивированные", — цитирует Эйсмонта АТН.
Пункт о лишении Белтелерадиокомпании прав на трансляцию EURO-2020 есть в резолюции Европарламента по Беларуси, которая была принята 10 июня,
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Иван Эйсмонт: нет никаких оснований, чтобы забрать права на трансляции ЧЕ-2020 у БТ. Контракт подписан, заплатили деньги
Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал, что нет никаких оснований для лишения компании прав на трансляции чемпионата Европы-2020.
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