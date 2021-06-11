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В Литве возведут палаточный лагерь из-за наплыва мигрантов из Беларуси

11.06.2021 08:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению главы Центра регистрации беженцев Александра Кислова, Литве в связи с ростом потоков мигрантов в страну не обойтись без установки палаточного городка.

В Литве возведут палаточный лагерь из-за наплыва мигрантов из Беларуси

«Это действительно выход. Сегодня нам не обойтись без палаточного городка в приеме иностранцев, поскольку здания, инфраструктура или места расселения не возникают по волшебству за одну или две ночи», — приводит err.ee слова чиновника в интервью LRT.

Он признал, что поселение в палатке не сравнимо с расселением в здании, однако подчеркнул, что в палатках людей также будут обеспечивать всеми необходимыми условиями. В них планируют заселять прибывших в страну в одиночку, семьи будут селить в зданиях.

«Эти палатки не такие, как палатки для турпохода. Нет, это современные палатки с вентиляцией, кондиционированием, системой отопления», — подчеркнул он.

По словам главы Центр регистрации беженцев, в данный момент это является наиболее оптимальным вариантом, поскольку в палаточном городке можно дополнительно расселить около 350 человек.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, в этом году в страну из Беларуси пытались незаконно попасть почти 300 мигрантов, что в 3,5 раза больше, чем за весь 2020 год.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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По мнению главы Центра регистрации беженцев Александра Кислова, Литве в связи с ростом потоков мигрантов в страну не обойтись без установки палаточного городка.
 
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