ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия выходит из меморандума по "открытой суше" с США

11.06.2021 08:45 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Москва прекращает применение Меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши".

Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустинам опубликовано на официальном интернет-портале деловой информации в среду, 10 июня, передает DW.

Меморандум по "открытой суше" действовал с 1992 года. В соответствии с документом стороны упразднили понятие "закрытых районов" и сняли с дипломатов ограничения на передвижение по территории стран, где они работали, за исключением объектов и мест, требующих для посещения специального разрешения.

О планах по выходу из меморандума в России сообщили в апреле 2021 года, после введения США очередного пакета санкций против Москвы.

Ранее, 7 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, разрешавшего полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц по специальным протоколам и заранее согласованным маршрутам без долгосрочного уведомления.

США вышли из Договора по открытому небу в конце 2020 года. Они объяснили это тем, что Россия постоянно нарушала условия этого договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и, в свою очередь, обвиняла в нарушениях Вашингтон.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва прекращает применение Меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская призывает G7 расширить санкции против режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by