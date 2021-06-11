ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Чехии Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции

11.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Чехии Милош Земан предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, которая находилась в стране по приглашению спикера Сената Милоша Выстрчила, открыть представительство в Праге. Чешский лидер, также заявил, что встреча с ней была дружеской.


Фото: президент Чехии Милош Земан (GettyImages)

Об этом Земан сообщил радиостанции Frekvence-1, возвращаясь из рабочей поездки в Австрию.

"Это была дружеская встреча (с Тихановской - ред.) и я, кстати, предложил ей открыть офис белорусской оппозиции в Праге", - сказал чешский лидер, отвечая на вопрос журналистов о переговорах с лидером белорусской оппозиции.

Светлана Тихановская находилась в Чехии по приглашению спикера Сената Милоша Выстрчила с 6 по 10 июня. Во время визита она встретилась с руководителями обеих палат парламента страны и главой МИД Якубом Кулганеком. Также ее приняли премьер-министр Андреем Бабишом и президент Милош Земан.

Напомним, 29 мая в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Участники пикетов вышли с бело-красно-белыми (БЧБ - от белорусского "бела-чырвона-белы сцяг") флагами, которые нынешние власти Беларуси назвали запрещенной символикой.

Отметим, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в конце мая поддержала мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуативно-аналитическим центром. Она подчеркнула, что предложенные меры позволят увеличить массовость акций, сохраняя при этом анонимность их участников.

Как писало РБК-Украина, ранее она заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

 
 
 
 
 
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Беларусь Чехия оппозиция
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Чехии Милош Земан предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, которая находилась в стране по приглашению спикера Сената Милоша...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия выходит из меморандума по "открытой суше" с США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by