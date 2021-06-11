Австралийский Брисбен может принять Олимпиаду-2032









Более 80 процентов спортивной инфраструктуры уже введены в строй. Проведение Олимпиады поддерживается правительством Австралии, мэрией города и частным бизнесом.





Окончательное решение о проведении Игры-2032 в Брисбене будет принято на сессии МОК 21 июля в Токио.





На исполкоме МОК также рассмотрели программу проведения Олимпиады-2024 в Париже. Внесены изменения в проведение соревнований в парусном спорте, легкой атлетике и современном пятиборье.





пишет Прессбол. Ранее исполком МОК заслушал также доклад о проведении предстоящих стартов в Токио, которые начнутся 23 июля 2021 года. Как отмечается, в предстоящих соревнованиях не примут участия атлеты из КНДР, сообщает пресс-служба НОК,Прессбол.







