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Австралийский Брисбен может принять Олимпиаду-2032

11.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил провести летнюю Олимпиаду-2032 в австралийском Брисбене.



Более 80 процентов спортивной инфраструктуры уже введены в строй. Проведение Олимпиады поддерживается правительством Австралии, мэрией города и частным бизнесом.

Окончательное решение о проведении Игры-2032 в Брисбене будет принято на сессии МОК 21 июля в Токио.

На исполкоме МОК также рассмотрели программу проведения Олимпиады-2024 в Париже. Внесены изменения в проведение соревнований в парусном спорте, легкой атлетике и современном пятиборье.

Ранее исполком МОК заслушал также доклад о проведении предстоящих стартов в Токио, которые начнутся 23 июля 2021 года. Как отмечается, в предстоящих соревнованиях не примут участия атлеты из КНДР, сообщает пресс-служба НОК, пишет Прессбол.
 
 
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил провести летнюю Олимпиаду-2032 в австралийском Брисбене.
 
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