|
Австралийский Брисбен может принять Олимпиаду-2032
Источник материала: Партизан
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил провести летнюю Олимпиаду-2032 в австралийском Брисбене.
Более 80 процентов спортивной инфраструктуры уже введены в строй. Проведение Олимпиады поддерживается правительством Австралии, мэрией города и частным бизнесом.
Окончательное решение о проведении Игры-2032 в Брисбене будет принято на сессии МОК 21 июля в Токио.
На исполкоме МОК также рассмотрели программу проведения Олимпиады-2024 в Париже. Внесены изменения в проведение соревнований в парусном спорте, легкой атлетике и современном пятиборье.
Ранее исполком МОК заслушал также доклад о проведении предстоящих стартов в Токио, которые начнутся 23 июля 2021 года. Как отмечается, в предстоящих соревнованиях не примут участия атлеты из КНДР, сообщает пресс-служба НОК,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил провести летнюю Олимпиаду-2032 в австралийском Брисбене.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)