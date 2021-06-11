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ИТ-специалисты продолжают уезжать за рубеж. С сентября до мая Польша выдала свыше 10 тысяч виз белорусским программистам и их семьям

11.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Компании очень сильно помогают людям здесь освоиться".




С сентября до мая Польша выдала свыше 10 тысяч виз белорусским программистам и их семьям, пишет "Новы час".

"125-ти фирмам Польское агентство инвестиций и торговли помогло в релокации. Их потенциал - это 1700 работников, а также 60 миллионов евро произведенных продуктов. Польское агентство инвестиции и торговли на данный момент помогает еще более 40 фирмам с проектами на сумму 60 миллионов евро", - цитирует "Белсат" директора Центра "Govtech Polska".

Программу помощи в релокации "Poland Business Harbour " польское правительство запустило в сентябре. По ее словам программисты могут бесплатно получить визу и возможность найти работу, не обращаясь за разрешением. По данным портала dev.by, с августа из Беларуси уехали более 10 тысяч программистов. Половина выбрала Польшу. Популярными направлениями стали также Украина и Литва.

"Компании очень сильно помогают людям здесь освоиться: нанимают каких-то консультантов, помогают с оформлением документов, получением вида на жительство. Наибольшую роль играет белорусское сообщество здесь, проще всего получить информацию о детских садах и школах», — считает Сергей, программист, переехавший в Польшу.

ИТ-специалистов с многолетним опытом работы к отъезду подтолкнули репрессии со стороны властей. Открытое письмо против фальсификации выборов в августе 2020-го подписали две с половиной тысячи менеджеров, инвесторов и разработчиков. Силовики устроили обыски в офисах «Яндекс» и Google и возбудили уголовное дело против руководителей компании "PandaDoc", а в мае этого года заблокировали крупнейший новостной портал TUT.by.

В прошлом году через экспорт компьютерных услуг Беларусь заработала 2,5 миллиарда долларов - больше, чем с экспорта молока, и только на треть меньше, чем от продажи нефтепродуктов и калия. Почти половину своих продуктов белорусские ИТ-специалисты продают в одну страну — США.

ИТ-сектор - это оазис развития в стагнационной экономике Беларуси. В прошлом году его продукция выросла на 7 процентов. "Информация и связь" стала третьим сектором по вкладу в ВВП после промышленности и торговли и обогнала сельское хозяйство. За 10 лет количество специалистов в ИТ-сфере увеличилось почти вдвое и достигло 134 тысяч человек.

"Когда эти люди уезжают, то они делаются не работниками белорусской ИТ-компании, а работниками западной фирмы или напрямую вольнонаемными. Если в прошлые годы сектор рос быстро, то сейчас этот рост окажется более медленным или остановится", - считает Олег, программист, переехавший в Польшу.

"Кадровые потери пополнятся молодыми программистами, но сектор откатится на 10 лет назад", — прогнозирует наш второй собеседник Сергей. Западные партнеры будут воспринимать Беларусь только как резервуар рабочих рук. Они не захотят связывать многолетние проекты с фирмой рискованной страны. Позитивный опыт релокации белорусских ИТ-специалистов Варшава планирует использовать и для того, чтобы привлечь фирмы из другой сферы.

Перевод ex-press.by
 
 
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