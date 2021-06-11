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Занавес "Аншлага": суд разделил имущество Петросяна и Степаненко
11.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Хамовнический суд разделил имущество юмориста Евгения Петросяна и артистки Елены Степаненко: о точке в истории звезд "Аншлага" рассказали СМИ.
В 2020-м году Петросян объяснил, что развелся со Степаненко не по своему желанию. Со слов юмориста, артистка давно вычеркнула его из жизни. После этого Евгений перестал скрывать связь с молодой помощницей и вскоре женился на Татьяне Брухуновой. Но в то же время продолжал делить нажитое с экс-супругой.
Судебное разбирательство, которое длилось с конца 2018 года, подошло к концу: суд разделил имущество Петросяна и Степаненко.
На закрытом заседании в Москве, дело приняло неожиданный и честный поворот - все нажитое имущество звезды разделили пополам.
Напомним, что Степаненко и Петросян
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Судебное разбирательство бывших супругов подошло к концу и приняло неожиданный поворот для поклонников.
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