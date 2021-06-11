Источник материала: Sputnik Беларусь

Хамовнический суд разделил имущество юмориста Евгения Петросяна и артистки Елены Степаненко: о точке в истории звезд "Аншлага" рассказали СМИ.

В 2020-м году Петросян объяснил, что развелся со Степаненко не по своему желанию. Со слов юмориста, артистка давно вычеркнула его из жизни. После этого Евгений перестал скрывать связь с молодой помощницей и вскоре женился на Татьяне Брухуновой. Но в то же время продолжал делить нажитое с экс-супругой.

Судебное разбирательство, которое длилось с конца 2018 года, подошло к концу: суд разделил имущество Петросяна и Степаненко.

На закрытом заседании в Москве, дело приняло неожиданный и честный поворот - все нажитое имущество звезды разделили пополам.

Напомним, что Степаненко и Петросян расстались после 33 лет семейной жизни. Тогда никто не стал называть причин и лишь Степаненко отметила, что это "житейское дело". После этого юморист поругался со старшей дочкой, и в 2020-м году снова стал отцом.

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