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Вассерман: история с самолетом стала подготовленной ловушкой для Беларуси

11.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Подготовленная ловушка: Вассерман о новых последствиях инцидента с самолетом

Ситуация с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в минском аэропорту стала для Беларуси и лично Александра Лукашенко "хорошо подготовленной ловушкой", и не попасть в нее было невозможно, считает эксперт.

"Слишком уж хорошо организаторы этой ловушки знали все механизмы работы гражданской авиации, все правила действий в случае сообщения о минировании, и добились такого положения, что Boeing действовал, как положено, и так появилась возможность организовать массированную истерику",— считает Вассерман.

Буквально с первых часов этой истерики стало понятно, что Лукашенко уже не сможет быть таким же многовекторным как раньше и будет вынужден действовать больше в интересах России, отмечает аналитик.

"Его поставили в положение, когда надо выбирать, и Украина решила сыграть на опережение. Раз стало ясно, что пирогов и пышек от Лукашенко теперь станет намного меньше, значит, надо, чтобы на Лукашенко посыпались синяки да шишки", ― говорит Вассерман.

России при этом совершенно невыгодно ослабление соседних с ней стран. "Мы, собственно, на ослабление Украины смотрим с превеликим огорчением, но понимаем, что каждый сам кузнец своего несчастья. И что бы мы сейчас ни пытались сделать в пользу Украины, она эту пользу не примет", добавляет он.

"Лукашенко итак достаточно близок к РФ,  достаточно взвешенную политику ведет и, кроме того, до недавнего времени Лукашенко играл в наших взаимоотношениях с Западом ту же роль, какую во время холодной войны играли Австрия и Финляндия. Они в межвоенный период в 20-30-е годы они были странами, мягко говоря, нищими и разбогатели на посредничестве в торговле между странами НАТО и СССР. Через них перепродавалось то, что странам НАТО было официально запрещено продавать в Россию напрямую. Так вот Лукашенко в какой-то мере играл сходную роль", ― рассуждает Вассерман.

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Публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман ― о роли, которую ранее играла Беларусь между Западом и Россией, и новых задачах для Александра...
 
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