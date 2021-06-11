|
Вассерман: история с самолетом стала подготовленной ловушкой для Беларуси
11.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ситуация с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в минском аэропорту стала для Беларуси и лично Александра Лукашенко "хорошо подготовленной ловушкой", и не попасть в нее было невозможно, считает эксперт.
"Слишком уж хорошо организаторы этой ловушки знали все механизмы работы гражданской авиации, все правила действий в случае сообщения о минировании, и добились такого положения, что Boeing действовал, как положено, и так появилась возможность организовать массированную истерику",— считает Вассерман.
Буквально с первых часов этой истерики стало понятно, что Лукашенко уже не сможет быть таким же многовекторным как раньше и будет вынужден действовать больше в интересах России, отмечает аналитик.
"Его поставили в положение, когда надо выбирать, и Украина решила сыграть на опережение. Раз стало ясно, что пирогов и пышек от Лукашенко теперь станет намного меньше, значит, надо, чтобы на Лукашенко посыпались синяки да шишки", ― говорит Вассерман.
России при этом совершенно невыгодно ослабление соседних с ней стран. "Мы, собственно, на ослабление Украины смотрим с превеликим огорчением, но понимаем, что каждый сам кузнец своего несчастья. И что бы мы сейчас ни пытались сделать в пользу Украины, она эту пользу не примет", добавляет он.
"Лукашенко итак достаточно близок к РФ, достаточно взвешенную политику ведет и, кроме того, до недавнего времени Лукашенко играл в наших взаимоотношениях с Западом ту же роль, какую во время холодной войны играли Австрия и Финляндия. Они в межвоенный период в 20-30-е годы они были странами, мягко говоря, нищими и разбогатели на посредничестве в торговле между странами НАТО и СССР. Через них перепродавалось то, что странам НАТО было официально запрещено продавать в Россию напрямую. Так вот Лукашенко в какой-то мере играл сходную роль", ― рассуждает Вассерман.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман ― о роли, которую ранее играла Беларусь между Западом и Россией, и новых задачах для Александра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)