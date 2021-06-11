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Однажды в Вегасе: Аффлек повеселился в казино с мамой Лопес

11.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Бен Аффлек провел время с мамой своей возлюбленной Дженнифер Лопес: неожиданное свидание состоялось в казино Лас-Вегаса.

Новость о воссоединении голливудских "бывших" Лопес и Аффлека повергла поклонников в шок. Сначала пару застукали за поцелуями в спортзале и объятиями в городе, а после источники раскрыли скорый переезд Лопес к Аффлеку. Дальше - еще интереснее и грандиознее.

Папарацци The New York Post подловили Аффлека в компании мамы Лопес - Гваделупе в казино Лас-Вегаса: неожиданные детали семейной встречи за игровыми автоматами удивили фанатов.

Оказалось, что в Городе грехов оба оказались из-за Аффлека, который снимает секретный проект и в качестве актрисы пригласил не свою возлюбленную, а ее маму. А казино служит съемочной площадкой.

По предположениям источников, участие будущей тещи в проекте напрямую связано с невероятной историей из ее биографии. Гваделупа - заядлый игроман и однажды выиграла в казино 2,4 миллиона долларов. Кстати, Аффлек тоже был игроманом пока ему не запретили играть в Лас-Вегасе из-за жульничества за столом блэкджека.

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Теги: Новости
 
 
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Актер и его будущая теща хорошо проводят время в Городе грехов. Семейный досуг попал в объективы фотографов и раскрыл неожиданные детали.
 
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