|
Однажды в Вегасе: Аффлек повеселился в казино с мамой Лопес
11.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Бен Аффлек провел время с мамой своей возлюбленной Дженнифер Лопес: неожиданное свидание состоялось в казино Лас-Вегаса.
Новость о воссоединении голливудских "бывших" Лопес и Аффлека повергла поклонников в шок. Сначала пару
Папарацци The New York Post подловили Аффлека в компании мамы Лопес - Гваделупе в казино Лас-Вегаса: неожиданные детали семейной встречи за игровыми автоматами удивили фанатов.
Оказалось, что в Городе грехов оба оказались из-за Аффлека, который снимает секретный проект и в качестве актрисы пригласил не свою возлюбленную, а ее маму. А казино служит съемочной площадкой.
По предположениям источников, участие будущей тещи в проекте напрямую связано с невероятной историей из ее биографии. Гваделупа - заядлый игроман и однажды выиграла в казино 2,4 миллиона долларов. Кстати, Аффлек тоже был игроманом пока ему не запретили играть в Лас-Вегасе из-за жульничества за столом блэкджека.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер и его будущая теща хорошо проводят время в Городе грехов. Семейный досуг попал в объективы фотографов и раскрыл неожиданные детали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)