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Россия и Беларусь проведут три совместных военных учения

11.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Три совместных военных учения белорусских и российских военных пройдут на территории РБ, об этом заявил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

По его словам, специальные маневры будут проходить с июня по сентябрь.

"Будет проведен комплекс специальных учений по всем видам обеспечения, три из которых будут проводиться совместно с вооруженными силами Республики Беларусь", - сказал Журавлев в интервью газете "Красная Звезда".

Уже определены и полигоны на территории Беларуси, где будут проходить учения.

Главная задача – отработать навыки защиты и ведения боя по линии войск РХБ защиты, инженерных войск, военной полиции.

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По словам Александра Журавлева, сейчас российские и белорусские войска готовятся к проведению совместных стратегических учений "Запад-2021".

"До этого был проведен ряд штабных переговоров и командно-штабных тренировок с привлечением оперативных групп штабов различного уровня", - подчеркнул он.

Учения "Запад-2021

"Запад-2021" – это белорусско-российские учения, которые проходят на территории двух государств, но в основном на территории Беларуси.

Они запланированы на середину сентября и пройдут под руководством начальников генеральных штабов ВС Беларуси и России.

Основой проведения маневров станет вариант эскалации военной и политической обстановки "вокруг условных стран".

Учения "Славянское братство-2021"

В эти дни в Новороссийске проходят совместные учения "Славянское братство-2021". Белорусские военные уже десантировались двумя способами и теперь готовятся к активной фазе маневров.

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Военные десантировались парашютным способом на системах специального назначения с высоты 1200 метров. Также они с использованием альпинистского снаряжения по веревкам с высоты 30 метров совершили беспарашютное десантирование.

Учения "Славянское братство-2021" завершатся 19 июня, в нем принимают участие военные из России, Беларуси и Сербии. На полигон "Раевский" отправились около 100 белорусских военных.

Предусмотрено десантирование личного состава, грузов, а также преодоление водных преград, беспарашютное десантирование и боевые стрельбы.

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Теги: Минск
 
 
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Маневры будут проходить с июня по сентябрь, причем все на белорусской территории, уже определены полигоны для проведения учений.
 
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