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На МКАД опрокинулся «БМВ»

11.06.2021 09:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем на внешнем кольце МКАД.

На МКАД опрокинулся «БМВ»

Как сообщили в ГАИ, 25-летний водитель БМВ не справился с управлением, влетел в дорожное ограждение и осветительную мачту. От удара авто опрокинулось.

Водитель был госпитализирован.

 

Фото УГАИ Минска

 

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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем на внешнем кольце МКАД.
 
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