|
На МКАД опрокинулся «БМВ»
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем на внешнем кольце МКАД.
Как сообщили в ГАИ, 25-летний водитель БМВ не справился с управлением, влетел в дорожное ограждение и осветительную мачту. От удара авто опрокинулось.
Водитель был госпитализирован.
Фото УГАИ Минска
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем на внешнем кольце МКАД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)