На МКАД опрокинулся «БМВ»

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне днем на внешнем кольце МКАД.





Как сообщили в ГАИ, 25-летний водитель БМВ не справился с управлением, влетел в дорожное ограждение и осветительную мачту. От удара авто опрокинулось.

Водитель был госпитализирован.

Фото УГАИ Минска