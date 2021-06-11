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Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары со второй половины июня

11.06.2021 09:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.

Соответствующее заявление Центрального банка Кубы было представлено в четверг в эфире государственного телевидения республики, передает ТАСС.

«Учитывая препятствия, возникшие вследствие экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, <...> было принято решение временно прекратить прием банкнот этой страны кубинской банковской и финансовой системой, - говорится в заявлении. - С 21 июня 2021 года кубинские банковские и финансовые учреждения временно прекратят принимать депозиты в наличной валюте США».

Куба с 1994 года имеет две официальные валюты - кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории республики. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан на настоящий момент - один доллар или 24 кубинских песо. С 1 января началось выведение из оборота кубинского конвертируемого песо, установлен официальный курс доллара - 24 кубинских песо.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.
 
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