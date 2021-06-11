ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Компания объяснила, почему обрушился интернет: виноват один пользователь

11.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

CDN-провайдер Fastly рассказал, почему во вторник почти час были недоступны крупные сайты по всему миру.




Компания объяснила, почему обрушился интернет: виноват один пользователь
По словам компании, глобальный сбой произошёл из-за программного бага, который вскрылся 8 июня. Его спровоцировал один из клиентов, изменивший некоторые конфигурации, написал в блоге вице-президент Fastly по проектированию и инфраструктуре Ник Роквелл, пишет dev.by.

Он добавил, что проблема была масштабной и достаточно серьёзной. Но уже через минуту после начала сотрудники Fastly обнаружили её и оперативно ликвидировали. Спустя 49 минут 95% сети провайдера работало в штатном режиме.

Баг был внедрён вместе с обновлением используемого Fastly ПО, установленным в середине мая. Имя клиента, конечно же, не раскрывают, как и то, какие именно действия и обстоятельства привели к неполадкам на 85% сети Fastly.

Пока компания продолжает расследовать свои процессы и причины сбоя, а также почему баг не нашли в ходе тестирования, чтобы такое больше не повторилось. В Fastly говорят, что должны были предвидеть и предотвратить проблему и принесли извинения пользователям.

Сбой случился в ночь с 7 на 8 июня. Популярные сайты стали возвращать ошибку, которая обычно указывает на технические работы или перегрузку сервера. Простаивали GitHub, Reddit, Amazon, Twitch, а также разные англоязычные издания, включая The Guardian, The New York Times, BBC, The Verge, и даже сайты британского правительства.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
CDN-провайдер Fastly рассказал, почему во вторник почти час были недоступны крупные сайты по всему миру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by