Никто не хочет быть изгоем: Ахмадинеджад превратился в воинствующего либерала













"Несколько дней назад по телевидению кто-то задался вопросом, мол, с чего это вдруг народ должен быть свободным в выборе одежды? Кто это сказал? Каков предел этой свободы - может, они голыми захотят гулять, что тогда будет?", - с очевидным негодованием процитировал одного из представителей клерикалов Махмуд Ахмадинеджад.





После этого экс-президент Ирана разразился монологом, в котором призвал к либерализации иранского общества. "Какое вам дело до того, кто как выходит на улицу? Кто как хочет - пусть так и ходит! Кто вам дал право контролировать людей?!" - заявил Ахмадинеджад. По его словам, подобный "контролирующий" подход государства в корне ошибочен, и он приводит к трагедиям. "А кто будет контролировать вас, контролирующих?! Они (религиозные власти – ред.) взяли общественную и правовую миссию в свои руки, управляют повсюду экономикой, внутренней и внешней политикой, культурой - это ошибка. Это уничтожает страну, народ, правду, независимость и культуру. Кто дал вам это право?", - задался риторическим вопросом бывший президент Ирана.





Кстати, чтобы пересмотреть свои взгляды экс-президенту Ирана потребовалось просто вернуться на землю. После отставки он работал преподавателем и ездил на работу на обычном общественном транспорте.