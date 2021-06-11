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В этот день шли собирать первые боровики. Что еще нужно знать о 11 июня из народного календаря?

11.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этот день православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской.



На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок, пишет БГ.

Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь».

Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает».

По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.

Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред.

Вместо этого ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».

С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками — чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.
 
 
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В этот день православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской.
 
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