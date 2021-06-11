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Мбаппе станет преемником Криштиану Роналду и Лионеля Месси

11.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас 22-летний французский форвард выступает за ПСЖ, но ходят слухи, что футболист может покинуть команду летом.



Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" Жозе Моуринью назвал преемника Криштиану Роналду и Лионеля Месси, пишет  Sputnik со ссылкой на TalkSport.

"Когда в вашей команде играет Мбаппе, то побеждать намного легче. Он один из тех игроков, кто пугает соперников и заставляет их менять свою стратегию за счет своих качеств", - поделился своим мнением португальский специалист.

По его словам, именно француз в будущем может занять место Роналду и Месси.

"Поскольку Месси и Роналду уже на подходе к завершению карьеры, думаю, Мбаппе близок к выходу на лидерство", - добавил Моуринью.

22-летний нападающий в настоящее время защищает цвета французского ПСЖ. В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 47 матчах, в которых забил 42 мяча и отдал 11 голевых пасов. 

В СМИ пишут, что форвард может покинуть парижан летом. Однако сам футболист пока никак не комментирует эти слухи. Решение о своем будущем он намерен принять после Евро-2020.
 
 
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Сейчас 22-летний французский форвард выступает за ПСЖ, но ходят слухи, что футболист может покинуть команду летом.
 
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