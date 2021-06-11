«Если увольнять за критику, то попрощались бы с 80% работников». В «Белавиа» заставляют подписывать письмо об отмене санкций?









пишет ex-press.by. На днях социальные сети облетело обращение к Совету ЕС от профсоюза «Белавиа» с просьбой отменить санкции на перелеты перевозчика,ex-press.by.





Некоторые Telegram-каналы сообщали, что работников якобы вынуждали подписывать письмо, запугивая увольнениями. Belsat.eu на условиях анонимности поговорил с несколькими работниками авиакомпании о том, действительно ли руководство оказывает давление на людей и какие настроения царят в коллективе белорусских авиаторов. Должности собеседников мы не называем в целях безопасности.













Обращение работников «Белавиа» в международные структуры. Фото: читатель «Радио Свобода»





Письмо с обращением в международные структуры с призывом отменить санкции против «Белавиа» появилось по инициативе профсоюза «Белавиа» в конце прошлой недели. В нем отмечается, что работники подписывают письмо исключительно добровольно и никакого давления со стороны руководства нет. Несмотря на это, в интернете начала распространяться информация, будто генеральный директор приказал увольнять тех, кто откажется поставить подпись. При этом руководство компании с самого начала отрицало свою причастность к инициативе.





Людей, подвергшихся давлению со стороны дирекции из-за отказа подписать документ, нам найти не удалось. Три работника компании из разных департаментов сообщили «Белсату», что лично им никто не угрожал ни увольнением, ни какими-то негативными последствиями за отказ подписать обращение. Наши собеседники письмо не подписывали.





Упразднили большое количество свободных вакансий





Специалист «Белавиа» Сергей говорит, что о принуждении подписывать документ не слышал. Начальник отдела сказал, что письмо может подписать каждый желающий. Сам мужчина обращения не подписывал:





«Среди работников вижу, что они негативно относятся к информации, будто есть какое-то принуждение. Большое количество человек, которые подписывали, не поддерживают властей и даже принимали участие в протестах. Я не слышал об увольнениях или простоях, связанных с последними событиями, но отменили большое количество свободных вакансий».





Ситуацию с запретом полетов Сергей описывает как неоднозначную:





«Чувствуется, что люди, с одной стороны, насторожены, так как авиация – очень узкая сфера действия, но никаких двояких объяснений посаженного самолета я не слышал, только то, что садить транзитный борт по политическим причинам – большая глупость».





Сергей считает, что российское направление не обеспечит того пассажирского потока, какой был в ситуации, когда аэропорт буквально выполнял роль транзитного хаба между Украиной и Европой/Россией.





Люди не спешат подписывать письмо





Еще один работник «Белавиа» говорит, что встречи по поводу письма с коллективом не было, но люди не спешат его подписывать, поэтому сроки его отправления переносятся:





«Некоторые не очень большие начальники нагнетают людей необходимостью подписания. Как и на всех предприятиях, люди разные. Проскакивала информация, что у генерального директора есть список работников, которые засветились каким-то образом (фото или высказываниями в соцсетях), и это список на непродление контракта. Из-за того, что все сейчас имеет быструю огласку, решили не делать резких движений, а ждать, когда срок контракта закончится, и увольнять».





Наш собеседник говорит, что весной попрощались с пилотом, которому осенью сломали пальцы рук. Также, по его словам, недавно уволили одного из лучших пилотов-инструкторов [редакции не удалось проверить эту информацию. – Примечание belsat.eu].





«Все делается тихо, чтобы не было резонанса в коллективе. В истории компании были случаи, когда работники высказали свою позицию, записали видео и выложили в сеть, а их уволили. Коллеги узнают об этом уже постфактум. Специфика работы такова, что люди не работают одновременно, то и не замечают сразу, что кого-то уволили».





Коллектив считает санкции несправедливыми





Специалист «Белавиа» Елена отмечает, что письмо в руки не брала, не читала его, не подписывала, и пока ее не трогали, хотя девушка в своем департаменте единственная, кто этого не сделал:





«Я не подписала, но все мои коллеги подписали письмо добровольно, никаких вопросов не задавали, к сожалению. А ни одного «ябатьки» у нас нет. В соседнем отделе тоже почти все подписались без принуждения. Судя по сообщениям в наших чатах, в других отделах тоже все либерально. Коллеги говорят, что в отношении авиакомпании должна действовать презумпция невиновности. Что эти санкции несправедливы».





Информацию из Telegram-каналов об «увольнении десятками» Елена называет скорее всего неправдивой, так как не слышала о других случаях увольнения кроме ситуации с Надеждой Букатой, которая выступила в видеообращении с осуждением репрессий.





«Руководство планировало пересидеть этот период «вне политики». По сравнению с другими государственными предприятиями, у нас было довольно тихо, никакой политической агитации не было. Правда, в социальных сетях не позволяли работникам высказываться от имени авиакомпании. За это, кстати, и уволили Надежду. И, скорее всего, это было давление сверху.





При этом не трогали тех, кто сидел сутки, и даже немного помогали деньгами пострадавшим в августе. Ведь если увольнять за критику властей, то пришлось бы попрощаться с 80 % работников. Политика сама к нам пришла. Это хороший урок всем, кто считает, что сейчас можно ее избежать».





Какие экономические последствия ожидают кампанию из-за запрета полетов в Европу и Украину, девушка не знает. Сначала планировались простои, когда платят 2/3 оклада. Пока же отказались от доплат и премий, но их и не было почти целый год, отмечает Елена:





«Вот только буквально один месяц мы получили полные зарплаты, и снова будут без доплат. Я была уверена, что простои будут, ведь мы потеряли даже больше направлений, чем в локдаун прошлой весной. Но пока их нет и, кажется, ближайший месяц не будет. О сокращениях тоже ничего не слышно. Сокращений не было и в пандемию, поэтому сомневаюсь, что они будут. Видимо, просто меньшему количеству работников будут продлевать контракты».





По мнению Елены, компания будет выходить из ситуации благодаря чартерам, увеличивая количество рейсов в пока не запрещенных направлениях, а также будут искать новые направления в России и других нейтральных к властям Беларуси странах.





«Но как будет – неизвестно, ведь даже в пандемию у нас сохранился транзит в Европу. И вообще большую часть доходов мы получали за счет транзита: Россия, Украина, Азия, Европа».





7 июня в интернете опубликовали скан письма в Совет ЕС от имени работников «Белавиа». В нем сообщалось, что авиакомпания профессионально выполняет все свои обязанности, а ограничение полетов негативно сказывается на благосостоянии работников. Ранее Евросоюз утвердил санкции против белорусских перевозчиков и закрыл небо над ЕС. «Белавиа» была вынуждена отменить рейсы в европейском направлении.