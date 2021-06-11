В Пакистане опрокинулся автобус. Как минимум 18 человек погибли, 30 пострадали

Источник материала: ОНТ

В Пакистане произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек и еще 30 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Ary News.

Авария произошла в провинции Белуджистан в районе населенного пункта Бхалок.

Пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают спасатели.

Фото: ntdtv.ru

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