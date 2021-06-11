ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пакистане опрокинулся автобус. Как минимум 18 человек погибли, 30 пострадали

11.06.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Пакистане опрокинулся автобус. Как минимум 18 человек погибли, 30 пострадали

В Пакистане произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек и еще 30 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Ary News.

Авария произошла в провинции Белуджистан в районе населенного пункта Бхалок.

Пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают спасатели.

Фото: ntdtv.ru 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пакистане произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек и еще 30 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Ary News. Авария произошла...
 
Новости дня
Новости разные
 
Катерина Андреева и Дарья Чульцова стали лауреатами премии за отвагу в журналистике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by