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«Мы готовы к диалогу, но не к принуждению»: белорусские депутаты обратились к международному сообществу

11.06.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мы готовы к диалогу, но не к принуждению»: белорусские депутаты обратились к международному сообществу

Депутаты всех уровней совместно с сенаторами накануне приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. Народные избранники призвали зарубежных партнёров соблюдать принципы и нормы международного права. Поправ их однажды, придать им значимости вновь будет крайне сложно. 

Также депутаты призвали мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь.

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Депутаты всех уровней совместно с сенаторами накануне приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. Народные избранники...
 
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