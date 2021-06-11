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«Мы готовы к диалогу, но не к принуждению»: белорусские депутаты обратились к международному сообществу
Источник материала: ОНТ
Депутаты всех уровней совместно с сенаторами накануне приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. Народные избранники призвали зарубежных партнёров соблюдать принципы и нормы международного права. Поправ их однажды, придать им значимости вновь будет крайне сложно.
Также депутаты призвали мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь.
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«Мы готовы к диалогу, но не к принуждению»: белорусские депутаты обратились к международному сообществу
Депутаты всех уровней совместно с сенаторами накануне приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. Народные избранники...
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