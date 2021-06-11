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Катерина Андреева и Дарья Чульцова стали лауреатами премии за отвагу в журналистике
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналистки отбывают наказание в колонии за стрим с «Площади перемен» 15 ноября прошлого года.
Дарья Чульцова и Катерина Андреева. Фото: TUT.BY
Катерина Андреева и Дарья Чульцова стали лауреатами международной премии за отвагу в журналистике — Courage in Journalism Awards. Эту премию вручает Международный фонд женщин, работающих в СМИ (International Women's Media Foundation/IWMF).
— Мы знали о выборе жюри заранее, —
Когда Катя только начинала свой путь в журналистике, она мечтала когда-нибудь поработать в «горячей точке» и стать лауреатом Courage in Journalism Awards.
«Но когда «горячая точка» случилась в моем городе, ни о каких наградах я и не мыслила уже давно… В голову даже не пришло, что мы проявляем какую-то там «отвагу в журналистике». Просто работаешь, как машина: снять то, сказать то, идти, стоять, связь с редакцией...» — признавалась Катя в письме.
Летом-осенью 2020 года она думала только о том, чтобы сделать свою работу хорошо, донести до общества правду о происходящем. И у нее это получилось. И она гордится этим.
Да, за верность профессии была заплачена высокая цена. Но Катя убеждена, что всё это было не зря.
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Журналистки отбывают наказание в колонии за стрим с «Площади перемен» 15 ноября прошлого года.
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