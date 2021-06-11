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Катерина Андреева и Дарья Чульцова стали лауреатами премии за отвагу в журналистике

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналистки отбывают наказание в колонии за стрим с «Площади перемен» 15 ноября прошлого года.

Катерина Андреева и Дарья Чульцова стали лауреатами премии за отвагу в журналистике

Дарья Чульцова и Катерина Андреева. Фото: TUT.BY

Катерина Андреева и Дарья Чульцова стали лауреатами международной премии за отвагу в журналистике — Courage in Journalism Awards. Эту премию вручает Международный фонд женщин, работающих в СМИ (International Women's Media Foundation/IWMF).

— Мы знали о выборе жюри заранее, — написал муж Кати Андреевой Игорь Ильяш. — Я сообщил об этом Кате в телеграмме еще две недели назад, вскоре после ее прибытия в гомельскую колонию. Потом она рассказывала в письме, что эта новость стала для нее огромным и очень приятным сюрпризом: она испытала бурю положительных эмоций, на которые обычно не рассчитываешь в тюрьме. Катя была по-настоящему тронута.

Когда Катя только начинала свой путь в журналистике, она мечтала когда-нибудь поработать в «горячей точке» и стать лауреатом Courage in Journalism Awards.

«Но когда «горячая точка» случилась в моем городе, ни о каких наградах я и не мыслила уже давно… В голову даже не пришло, что мы проявляем какую-то там «отвагу в журналистике». Просто работаешь, как машина: снять то, сказать то, идти, стоять, связь с редакцией...» — признавалась Катя в письме.

Летом-осенью 2020 года она думала только о том, чтобы сделать свою работу хорошо, донести до общества правду о происходящем. И у нее это получилось. И она гордится этим.

Да, за верность профессии была заплачена высокая цена. Но Катя убеждена, что всё это было не зря.

 
Теги: Новости
 
 
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Журналистки отбывают наказание в колонии за стрим с «Площади перемен» 15 ноября прошлого года.
 
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