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Обложка дня. «Остается только перестрелять таких, как я»
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, с интервью выдающегося режиссера Александра Сокурова об удущающей силе авторитаризма.
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Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, с интервью выдающегося режиссера Александра Сокурова об удущающей силе авторитаризма.
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