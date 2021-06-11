|
К владельцам солигорской газеты «Лидер-Пресс» нагрянули силовики
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Дома у Уфимцевых, а также в редакции издания 10 июня прошли обыски.
После разговора в отделении милиции сын и невестка Уфимцевых, которые работают в редакции, подписали документы о неразглашении. Главный редактор Антонина Уфимцева подтвердила эту информацию, но комментировать произошедшее отказалась, сообщает
В конце марта редакция «Лидер-Пресса» приостановила выпуск печатной версии издания на полгода по экономическим причинам. Издание продолжило активно работать онлайн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дома у Уфимцевых, а также в редакции издания прошли обыски.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)