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К владельцам солигорской газеты «Лидер-Пресс» нагрянули силовики

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Дома у Уфимцевых, а также в редакции издания 10 июня прошли обыски.

После разговора в отделении милиции сын и невестка Уфимцевых, которые работают в редакции, подписали документы о неразглашении. Главный редактор Антонина Уфимцева подтвердила эту информацию, но комментировать произошедшее отказалась, сообщает БАЖ.

В конце марта редакция «Лидер-Пресса» приостановила выпуск печатной версии издания на полгода по экономическим причинам. Издание продолжило активно работать онлайн.

 
 
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Дома у Уфимцевых, а также в редакции издания прошли обыски.
 
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