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Орехъ: «Прежде чем слать ноты куда-то в Европу, задайте вопрос хотя бы Лукашенко»
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российской публицист – о связи спорта и политики.
– «Спорт – вне политики». Это один из самых нелепых девизов, которые я знаю, – пишет Антон Орехъ на
Скандал подняла Россия. Понятно, что нашим товарищам не понравился Крым на этой форме. Но если бы дело ограничилось телевизионной истерикой, я бы это понял. Но мы зачем-то стали апеллировать к УЕФА, задействовать МИД и так далее.
А что, собственно, нас возмутило? Что конкретно нарушено? По факту Крым действительно находится под управлением России, но маленькая проблема заключается в том, что, кроме нас, никто этого больше не признает!
И прежде чем слать ноты куда-то в Европу, вы задайте этот вопрос хотя бы Лукашенко. Который деньги наши брать не брезгует и просит еще, а сказать, что Крым – это Россия почему-то стесняется.
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Российской публицист – о связи спорта и политики.
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