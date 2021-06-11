Орехъ: «Прежде чем слать ноты куда-то в Европу, задайте вопрос хотя бы Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Российской публицист – о связи спорта и политики.





– «Спорт – вне политики». Это один из самых нелепых девизов, которые я знаю, – пишет Антон Орехъ на Эхе Москвы . – Спорт – это не просто часть политики, он весь политикой пропитан как потная майка футболиста. И майка сборной Украины на чемпионате Европы по футболу – это политика.

Скандал подняла Россия. Понятно, что нашим товарищам не понравился Крым на этой форме. Но если бы дело ограничилось телевизионной истерикой, я бы это понял. Но мы зачем-то стали апеллировать к УЕФА, задействовать МИД и так далее.

А что, собственно, нас возмутило? Что конкретно нарушено? По факту Крым действительно находится под управлением России, но маленькая проблема заключается в том, что, кроме нас, никто этого больше не признает!

И прежде чем слать ноты куда-то в Европу, вы задайте этот вопрос хотя бы Лукашенко. Который деньги наши брать не брезгует и просит еще, а сказать, что Крым – это Россия почему-то стесняется.