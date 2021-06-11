Адвокат Бабарико: «Мы простыми словами объясним, почему обвинение безосновательно»

Источник материала: Салiдарнасць

Дмитрий Лаевский — о «деле «Белгазпромбанка»».





Архивный снимок. Фото из телеграм-канала официальной группы Виктора Бабарико

Адвокат Виктора Бабарико рассказал , что важного произошло 9 июня, в день, когда закончилась стадия судебного следствия по уголовному делу в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» и его экс-председателя Виктора Бабарико. Сейчас в суде объявлен перерыв для подготовки сторон к выступлению в судебных прениях, которые начнутся 21 июня.

По словам Лаевского, суд отказался приобщить к делу материалы, которые доказывают озвученные Виктором Бабарико доводы про то, что уголовное преследование в отношении него не имело цели раскрытия реального преступления, а было направлено на воспрепятствование ему в выражении политического мнения и участия в выборах президента.

— Свою позицию Виктор Бабарико, выступив 6 апреля в заседании, обосновал конкретными фактами о том, что начало и успехи его избирательной кампании по времени совпадают с реакцией должностных лиц и правоохранительных органов, которая привела к возбуждению уголовного дела и заключению его под стражу.

Но доказательства этих фактов суд в деле видеть не захотел. Хотя есть прямая норма, обязывающая суд приобщать к делу материалы, собранные защитой. Тем не менее, выдержки из отклоненных судом материалов и ссылки на источники их размещения мы привели в письменном ходатайстве, которое в дело все-таки попало.

Суд отказался вызвать в заседание двух граждан Латвии, которые неоднократно упоминаются в обвинении как лица, через которых якобы Виктор Бабарико совершал инкриминируемые действия. В ходе предварительного следствия эти граждане допрошены не были. Их показаний в деле нет.

Ранее отказ вызвать их мотивировался тем, что якобы отсутствуют сведения об их адресах, а также что якобы предпринимались меры для их допроса путем направления просьбы о международно-правовой помощи.

Теперь мы уже в третий раз ходатайствовали о вызове этих людей: мы нашли в дебрях 122-х томов дела паспортные данные и адреса этих гражданах, а также привели норму международного договора про возможность вызова этих граждан непосредственно судом.

И главное — мы показали, что просьбы о международной помощи направлялись вообще не по этому делу, что эти просьбы направлялись не судом, и что в них вопрос о вызове граждан в суд или о вручении им повестки даже не ставился. Но вызывать их суд отказался. Хорошо, что закон позволяет нам в этой ситуации заявить о недоказанности обстоятельств, указанных в обвинении в связи с именами этих граждан.

Дмитрий Лаевский отметил, что удалось приобщить к делу исключительно важные новые доказательства, собранные нами за пределами Беларуси.

— Эти документы опровергают ключевые доводы обвинения о том, что: 1) якобы Виктору Бабарико была подконтрольна латвийская компания, вошедшая в начале 2005 года в состав участников белорусской компании, реализующей совместный проект с «Белгазпромбанком»; 2) якобы поступающие в латвийскую компанию дивиденды от белорусской компании таким образом были «приняты» Виктором Бабарико в качестве взятки.

Мы показали, что учредителем латвийской компании и членами органов ее управления были субъекты, не просто никак не связанные с Виктором Бабарико, но даже ни разу не упоминавшиеся никем в этом уголовном процессе. И показали, что поступающие в латвийскую компанию дивиденды никакого отношения к Виктору Бабарико не имели. Но это отнюдь не все, есть еще ряд заслуживающих внимания фактов в пользу невиновности.

Обвинение зачитывали много дней, потом много дней длились допросы и еще больше — зачитывание документов. Всё это создаёт иллюзию того, что есть некое сложное преступление и какие-то его доказательства. Мы простыми словами объясним, почему обвинение безосновательно, — заключил адвокат Виктора Бабарико.

Суд над Бабарико. Пенсионерка: «Время у меня есть, поэтому прихожу часто. Мне так спокойнее, когда его вижу»