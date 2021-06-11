Сразу две модели Geely попали в топ-10 самых продаваемых в России зарубежных авто

За четыре месяца этого года на российском рынке было продано почти 86 тысяч новых легковых авто, собранных за рубежом.



Фото носит иллюстративный характер

Toп-10 самых продаваемых моделей выглядит следующим образом:

Chery Tiggo 4 — продано 6557 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 4693; Mitsubishi Outlander — 3827; Lexus RX — 3422; Geely Coolray — 2592; Geely Atlas — 1995; Subaru Forester — 1848; Suzuki Vitara — 1718; Lexus NX — 1685; Toyota Land Cruiser — 1555.