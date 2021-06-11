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Сразу две модели Geely попали в топ-10 самых продаваемых в России зарубежных авто

11.06.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За четыре месяца этого года на российском рынке было продано почти 86 тысяч новых легковых авто, собранных за рубежом.

Сразу две модели Geely попали в топ-10 самых продаваемых в России зарубежных авто
Фото носит иллюстративный характер

Toп-10 самых продаваемых моделей выглядит следующим образом:

  1. Chery Tiggo 4 — продано 6557 авто;
  2. Toyota Land Cruiser Prado —  4693;
  3. Mitsubishi Outlander — 3827;
  4. Lexus RX — 3422;
  5. Geely Coolray — 2592;
  6. Geely Atlas — 1995;
  7. Subaru Forester — 1848;
  8. Suzuki Vitara — 1718;
  9. Lexus NX — 1685;
  10. Toyota Land Cruiser — 1555.

 

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За четыре месяца этого года на российском рынке было продано почти 86 тысяч новых легковых авто, собранных за рубежом.
 
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