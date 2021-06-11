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Сразу две модели Geely попали в топ-10 самых продаваемых в России зарубежных авто
Источник материала: Навiны
За четыре месяца этого года на российском рынке было продано почти 86 тысяч новых легковых авто, собранных за рубежом.
Toп-10 самых продаваемых моделей выглядит следующим образом:
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За четыре месяца этого года на российском рынке было продано почти 86 тысяч новых легковых авто, собранных за рубежом.
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