«Вероятность сравнима с падением метеорита». ИТ-бизнес про отключение SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — международная система обмена информацией и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям (банкам, биржам, брокерским конторам, инвестиционным компаниям и так далее) во всем мире безопасно отправлять и получать информацию о финансовых операциях. Беларусь является пользователем системы SWIFT с 1994 года.





DEV.by обратился к представителям ИТ-сферы. Что думаете по поводу гипотетического отключения SWIFT? Как оно повлияет на операционную деятельность ИТ-компаний? С такими вопросамиобратился к представителям ИТ-сферы.





Николай Кураев, СЕО Science Soft





- Во-первых, отключение от SWIFT — процесс небыстрый, у компаний-экспортеров будет время к этому подготовиться.





Во-вторых, отключение для всей страны потребует введения санкций на уровне Совета безопасности ООН — для этого нужно доказать, что Беларусь разрабатывает оружие массового поражения, спонсирует международный терроризм, проводит геноцид или что-то в этом роде — процесс непростой и небыстрый.





Более вероятен процесс отключения от SWIFT некоторых банков, по которым будут доказаны активности из пункта «во-вторых».





Таким банкам будет сложно работать с международными транзакциями (они будут пытаться работать, например, через российских посредников), внутренние операции с BYN, операции с российскими рублями, юанями будут проходить, но со сложностями. Большинство клиентов, работающих на международных рынках, из таких банков уйдут, в результате банки будут терпеть убытки, придётся их поддерживать из госбюджета.





В самом плохом и крайне маловероятном случае — если отключат всю страну от SWIFT — то, если не будет прямых санкций в отношении самих банков, обслуживающих экспортеров, вариантов будет несколько:





а) платежи будут проходить по телексу — долго и мучительно, примерно неделю;





б) наши банки будут работать через российские банки-корреспонденты;





в) если ни один из вышеперечисленных вариантов не сработает, то скорее всего будет перевод сотрудников-резидентов Беларуси в состояние ИП в третьей стране либо сотрудника иностранного офиса белорусской компании с уплатой налога в соответствующей стране и подачей налоговой декларации в Беларуси с указанием дохода за границей и уплаченных там налогов.





В некоторых случаях, возможно, придётся доплатить налог в Беларуси, поскольку статус налогового резидента Беларуси у таких сотрудников будет сохранен. Необходимость так доплаты будет зависеть как от уровня налогообложения в стране, где будут уплачены налоги, так и от наличия договора между Беларусью и этой страной об избежании двойного налогообложения.





При движении в сторону последнего варианта проще будет вывезти сотрудников в другую страну. Однако этот вариант мне кажется крайне маловероятным.









Михаил Чупринский, совладелец Rozum Robotics





- Я не рассматриваю такой возможности. Вероятность [отключения SWIFT] сравнима с падением метеорита, поэтому не вижу смысла что-то планировать на этот случай. Последствия для бизнеса тоже сопоставимы с последствиями от метеорита — это будет конец для очень многих.









Кирилл Голуб, венчурный инвестор, сооснователь Angels Band





- Как на ИТ-бизнес повлияет отключение SWIFT? Головные компании за рубежом либо зарубежные клиенты не смогут перечислять деньги в Беларусь, соответственно сотрудникам нельзя будет (нечем будет) платить. Фактически это остановит оборот финансов.





Вера Решетина, сооснователь датского стартапа Workee с командой разработки в Беларуси





- Отключение Свифта парализует работу всех экспортоориентированных ИТ-компаний, то есть почти всех. Это очень серьёзный шаг, но и ситуация в Беларуси беспрецедентная.





Антон Титов, директор Spiral Scout





- Это невероятный сценарий. Отключить SWIFT всё равно что пройтись напалмом — выжжет всё, и частников тоже. Это повлечёт за собой мгновенный вывод капитала из страны. Хотя, как это можно осуществить логистически, пока неясно.





Сразу напрашивается релокейт, но в эпидемию переехать будет сложно. И всё равно я думаю, что если нам скажут: через месяц «свифта» не будет, то к этому времени здесь не останется айтишников. Не знаю как, но люди придумают, как уехать, даже в ковид. Либо придумают, как проводить деньги через Россию. Но зачем это будет нужно ЕС, всё равно неясно. В общем, фантастика.





СЕО ИТ-компании, пожелал остаться неназванным, «чтобы не получилось как с PandaDoc»





- Пути для работы в условиях отключенного «свифта» есть, но они не совсем легальные. Например, крипта, less preferable — кэш, открытие счетов сотрудникам за рубежом.





Сейчас всё работает, и никто не хочет ничего менять в плане сокращения финансирования режима. В первую очередь, в связи с тем, что любые телодвижения привлекут внимание. Другое дело, если изменятся условия ведения бизнеса.





Тектонический сдвиг в виде отключения SWIFT повлечёт изменения в денежных потоках в ИТ-отрасли. А это приведёт к тому, что желающие послать потоки мимо фискальных органов смогут это сделать.





Саму вероятность отключения SWIFT я считаю исчезающе малой: даже Иран, где регулярно казнят мирных протестующих, не отключили. И дело не только в том, что Иран — Азия (а мы Европа). SWIFT старается оставаться вне политики. У них хватает потенциальных конкурентов (в том числе криптовалюты): если они начнут отключать страны по политическим мотивам, то многие (включая вполне демократичные страны) задумаются о переходе на другие средства межбанковских международных платежей.





Из других соображений: если это всё-таки случится, то больше всего затронет небольшие компании, у которых нет юрлиц-посредников на Западе. Им придётся либо в авральном порядке их создавать, либо прямым текстом сказать своим клиентам, что заплатить обычным международным переводом им нельзя. Это может напугать клиентов.





Но мир не перевернётся с ног на голову. We all will come over it. Казна же при этом пострадает довольно существенно.