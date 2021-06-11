Российская Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Беларуси и Украины. Дружественный шаг?













Такую норму предлагают закрепить авторы закона о репатриации, который 11 июня внесут на рассмотрение депутатов Госдумы.





"Если они (белорусы и украинцы) хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать", - заявил один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.





По его словам, белорусам и украинцам не придется отказываться от собственного гражданства в пользу российского. А документы для полноценного проживания на территории РФ соотечественники смогут получить по ускоренной схеме.





"Реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины", - заявил Затулин.







