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Российская Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Беларуси и Украины. Дружественный шаг?

11.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Граждане Беларуси и Украины смогут получить российское подданство, даже если их родственники никогда не проживали на территории РФ.




Такую норму предлагают закрепить авторы закона о репатриации, который 11 июня внесут на рассмотрение депутатов Госдумы.

"Если они (белорусы и украинцы) хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать", - заявил один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, белорусам и украинцам не придется отказываться от собственного гражданства в пользу российского. А документы для полноценного проживания на территории РФ соотечественники смогут получить по ускоренной схеме.

"Реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины", - заявил Затулин.
 
 
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Граждане Беларуси и Украины смогут получить российское подданство, даже если их родственники никогда не проживали на территории РФ.
 
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