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Василий Сарычев: Александр Нойок вернулся в Брест и с вероятностью 97 % наденет форму "Руха"
Источник материала: Партизан
Белорусский спортивный журналист Василий Сарычев сообщил, что украинский полузащитник Александр Нойок вернулся в Брест и скорее всего подпишет контракт с "Рухом".
"Александр Нойок вернулся в Брест и с вероятностью 97 % наденет форму "Руха". Не удивлюсь, если как маркетинговый ход вернут и Милю. Но формула любви — она другая", — написал Сарычев в Facebook.
Ранее Нойок выступал за минское и брестское "Динамо", в составе которых провел 128 матчей, забил 15 мячей и отдал 18 голевых передач.
Предыдущий сезон провел в российском "Оренбурге" (Д2), вышелл на поле в 14 матчах, но голами не отметился,
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Белорусский спортивный журналист Василий Сарычев сообщил, что украинский полузащитник Александр Нойок вернулся в Брест и скорее всего подпишет контракт с "Рухом".
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