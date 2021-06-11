ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Василий Сарычев: Александр Нойок вернулся в Брест и с вероятностью 97 % наденет форму "Руха"

11.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский спортивный журналист Василий Сарычев сообщил, что украинский полузащитник Александр Нойок вернулся в Брест и скорее всего подпишет контракт с "Рухом".

 

"Александр Нойок вернулся в Брест и с вероятностью 97 % наденет форму "Руха". Не удивлюсь, если как маркетинговый ход вернут и Милю. Но формула любви — она другая", — написал Сарычев в Facebook.

Ранее Нойок выступал за минское и брестское "Динамо", в составе которых провел 128 матчей, забил 15 мячей и отдал 18 голевых передач.

Предыдущий сезон провел в российском "Оренбурге" (Д2), вышелл на поле в 14 матчах, но голами не отметился, пишет Прессбол.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский спортивный журналист Василий Сарычев сообщил, что украинский полузащитник Александр Нойок вернулся в Брест и скорее всего подпишет контракт с "Рухом".
 
Новости дня
Новости разные
 
В Великобритании выявили два случая заражения обезьяньей оспой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by