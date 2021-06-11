Цифра дня. Сколько айтишников уехало из Беларуси после выборов

Источник материала: Салiдарнасць

Только Польша выдала с сентября по май более 10 тысяч виз для айтишников и их семей.

По данным портала dev.by , с августа 2020 года из страны уехали свыше 10 тысяч программистов — около половины из них в качестве страны релокации выбрали Польшу, также популярными направлениями стали Литва и Украина.

Польское агентство инвестиций и торговли помогло в релокации из Беларуси 125 компаниям, работающим в сфере высоких технологий. Об этом сообщает Белсат со ссылкой на директора центра «Govtech Polska».

Как отмечают специалисты, в прошлом году благодаря экспорту компьютерных продуктов и услуг Беларусь заработала 2,5 миллиарда долларов — лишь на треть меньше, чем от продажи нефтепродуктов и калия. Количество профессионалов в IT-отрасли за последние десять лет выросло почти вдвое и достигло 134 тысяч человек.

Однако после репрессий со стороны властей в IT-сфере начался обратный процесс, который может отбросить отрасль на много лет назад.

Напомним, в 2020-м силовики проводили обыски в белорусских офисах компаний «Яндекс» и Google, против топ-менеджеров компании «PandaDoc» было заведено уголовное дело, в апреле 2021-го без объяснения причин закрыли стартап-хаб Имагуру, а в мае произошел разгром и блокировка крупнейшего портала TUT.BY и давление на компанию hoster.by.