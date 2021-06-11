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Цифра дня. Сколько айтишников уехало из Беларуси после выборов
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Только Польша выдала с сентября по май более 10 тысяч виз для айтишников и их семей.
По данным портала
Польское агентство инвестиций и торговли помогло в релокации из Беларуси 125 компаниям, работающим в сфере высоких технологий. Об этом сообщает
Как отмечают специалисты, в прошлом году благодаря экспорту компьютерных продуктов и услуг Беларусь заработала 2,5 миллиарда долларов — лишь на треть меньше, чем от продажи нефтепродуктов и калия. Количество профессионалов в IT-отрасли за последние десять лет выросло почти вдвое и достигло 134 тысяч человек.
Однако после репрессий со стороны властей в IT-сфере начался обратный процесс, который может отбросить отрасль на много лет назад.
Напомним, в 2020-м силовики проводили обыски в белорусских офисах компаний «Яндекс» и Google, против топ-менеджеров компании «PandaDoc»
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Только Польша выдала с сентября по май более 10 тысяч виз для айтишников и их семей.
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