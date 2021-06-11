ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неожиданно: Канье Уэст давно влюблен в Ирину Шейк

11.06.2021 10:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский рэпер Канье Уэст влюбился в супермодель Ирину Шейк еще до свадьбы со звездой реалити Ким Кардашьян: об этом рассказал инсайдер из окружения звезд.

Новость о том, что после расставания с женой Уэст нашел утешение в объятиях русской модели, произвела фурор в сети. И хотя пока ни рэпер, ни звезда глянца не давали никаких комментариев СМИ, тайный праздник Канье, проведенный с Шейк в Провансе, а также кадры папарацци говорят сами за себя.

Теперь предполагаемый роман знаменитостей начал обрастать новыми, более интригующими деталями. Достоверный источник издания The New York Post заявил, что Уэст давно влюблен в Шейк и даже "преследовал ее" до встречи с Кардашьян.

Под преследованиями инсайдер имел ввиду напористые ухаживания Канье, который в итоге добился благосклонности Ирины, и пара начала встречаться. Но вскоре Шейк предпочла компанию футболиста Роналдо, а Уэст вышел в свет с Ким, которая недавно призналась ему в любви.

Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые подробности самого тайного, но уже обсуждаемого романа знаменитостей, повергли поклонников в шок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Масква забараніла амэрыканскім дыпляматам свабодна перамяшчацца па тэрыторыі Расеі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by