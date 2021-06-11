Неожиданно: Канье Уэст давно влюблен в Ирину Шейк

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский рэпер Канье Уэст влюбился в супермодель Ирину Шейк еще до свадьбы со звездой реалити Ким Кардашьян: об этом рассказал инсайдер из окружения звезд.

Новость о том, что после расставания с женой Уэст нашел утешение в объятиях русской модели, произвела фурор в сети. И хотя пока ни рэпер, ни звезда глянца не давали никаких комментариев СМИ, тайный праздник Канье, проведенный с Шейк в Провансе, а также кадры папарацци говорят сами за себя.

Теперь предполагаемый роман знаменитостей начал обрастать новыми, более интригующими деталями. Достоверный источник издания The New York Post заявил, что Уэст давно влюблен в Шейк и даже "преследовал ее" до встречи с Кардашьян.

Под преследованиями инсайдер имел ввиду напористые ухаживания Канье, который в итоге добился благосклонности Ирины, и пара начала встречаться. Но вскоре Шейк предпочла компанию футболиста Роналдо, а Уэст вышел в свет с Ким, которая недавно призналась ему в любви .

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