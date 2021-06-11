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Сегодня стартует перенесенный из-за коронавируса Евро-2020
Источник материала: Навiны
Сегодня в Риме начнется чемпионат Европы по футболу. Напомним из-за пандемии он был перенесен с прошлого на этот год.
В 22:00 по минскому времени нидерландский рефери Данни Маккели даст стартовый свисток в первом матче турнира, в котором встретятся Турция и Италия.
Финальная стадия
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия;
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи Евро-2020 примут 11 городов: Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Севилья.
На этой неделе пройдут семь матчей:
11 июня
12 июня
13 июня
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Сегодня в Риме начнется чемпионат Европы по футболу. Напомним из-за пандемии он был перенесен с прошлого на этот год.
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