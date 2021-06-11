ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня стартует перенесенный из-за коронавируса Евро-2020

11.06.2021 10:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня в Риме начнется чемпионат Европы по футболу. Напомним из-за пандемии он был перенесен с прошлого  на этот год.

Сегодня стартует перенесенный из-за коронавируса Евро-2020

В 22:00 по минскому времени нидерландский рефери Данни Маккели даст стартовый свисток в первом матче турнира, в котором встретятся Турция и Италия. 

Финальная стадия ЧЕ-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Проведенная УЕФА жеребьевка группового этапа: распределила финалистов по следующим квартетам:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия;

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи Евро-2020 примут 11 городов: Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Севилья.

На этой неделе пройдут семь матчей:

11 июня

  • Турция — Италия (22:00 по минскому времени, Рим).

12 июня

  • Уэльс — Швейцария (16:00, Баку).
  • Дания — Финляндия (19:00, Копенгаген).
  • Бельгия — Россия (22:00, Санкт-Петербург﻿).

13 июня

  • Англия — Хорватия (16:00 Лондон﻿).
  • Австрия — Северная Македония (19:00, Бухарест).
  • Нидерланды — Украина (22:00, Амстердам).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Риме начнется чемпионат Европы по футболу. Напомним из-за пандемии он был перенесен с прошлого  на этот год.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Гэта годны выклік». Як пацярпелыя ад рэпрэсій беларускія мэдыкі ўладкоўваюцца ў Чэхіі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by