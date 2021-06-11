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В сенате Польши заслушали информацию о деятельности правительства по ситуации в Беларуси
Источник материала: Навiны
Сенат Польши заслушал информацию МИД страны о деятельности польского правительства в отношении ситуации в Беларуси, включая репрессии режима Лукашенко против польского меньшинства.
Как отметил спикер Сената Томаш Гродзкий, «моральный долг Польши — поддержать храбрый белорусский народ, который пережил то, что мы испытали до 1989 года — репрессии, убийства, преследования», сообщает
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Сенат Польши заслушал информацию МИД страны о деятельности польского правительства в отношении ситуации в Беларуси, включая репрессии режима Лукашенко против...
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