ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В сенате Польши заслушали информацию о деятельности правительства по ситуации в Беларуси

11.06.2021 10:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сенат Польши заслушал информацию МИД страны о деятельности польского правительства в отношении ситуации в Беларуси, включая репрессии режима Лукашенко против польского меньшинства.

В сенате Польши заслушали информацию о деятельности правительства по ситуации в Беларуси
Фото PAP/Paweł Supernak

Как отметил спикер Сената Томаш Гродзкий, «моральный долг Польши — поддержать храбрый белорусский народ, который пережил то, что мы испытали до 1989 года — репрессии, убийства, преследования», сообщает polskieradio.pl.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенат Польши заслушал информацию МИД страны о деятельности польского правительства в отношении ситуации в Беларуси, включая репрессии режима Лукашенко против...
 
Новости дня
Новости разные
 
Масква забараніла амэрыканскім дыпляматам свабодна перамяшчацца па тэрыторыі Расеі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by