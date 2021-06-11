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Tut.by

Какие продукты оказались в лидерах по росту цен (нашлись и те, которые подешевели)

Как изменились цены на непродовольственные товары и услуги

Каков прогноз по ценам на 2021 год и почему в него могут не вписаться

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет инфляцию На что рванули цены?

В последний раз инфляция была выше, чем январе-мае этого года, в 2016-м. Тогда цены и товары за 5 первых месяца года выросли на 7%.Среди продуктов в лидерах по росту цен в январе-мае нынешнего года оказались многие овощи, в том числе и те, которые выращивают в Беларуси. К примеру, морковь стала дороже на 71,2%, свекла — на 64,8%, белокочанная свежая капуста — на 39,2%, репчатый лук — на 30%. Цены на картофель за это время выросли на 52,3%.Про существенный рост цен на отечественные овощи не первый год говорят профсоюзы. Они даже выходили на правительство с конкретным предложениями, как решить проблему. Однако она по-прежнему актуальна.Масло растительное (без оливкового) подорожало за 5 месяцев на 22,1%, маргарин — на 20,2%, пищевая соль — на 19,2%, майонез — на 17,6%.Существенно выросли цены на кондитерские изделия — на 7,4% в целом. К примеру, вафли стали дороже на 15,5%, халва — на 10,9%, карамель — на 10,8%, мармелад — на 10,4%, печенье — на 9,9%. Рост цен во многом обусловлен повышением НДС на многие кондитерские изделия с начала года.Из каш заметно подорожали перловая (+12,2%), гречневая (+9,4%), манная (+6,5%), пшенная (+4,7%), овсяные хлопья (+5,5%).Мясо и мясопродукты в целом подорожали на 5,1%. К примеру, субпродукты из птицы стали дороже на 11,2%, мясной фарш — на 8,6%, куры, цыплята, включая бройлеров — на 6,8%, свинина бескостная — на 6,2%, рагу, набор из свинины — на 5,7%, свинина, кроме бескостного мяса — на 5,4%.Цены на рыбу и рыбопродукты увеличились на 7,4%, на куриные яйца — на 3,8%, на хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,6%, на молоко и молочные продукты — на 1,6%.Но нашлось несколько продуктов, которые подешевели в январе-мае. Это свежие огурцы, которые стали доступнее на 45,8%, свежие помидоры (-4,8%), цитрусовые плоды (-2,1%), говядина, кроме бескостного мяса (-1,2%), сухие молочные смеси для детского и диетического питания (-1,1%), консервы мясные для детского и диетического питания (-0,9%), каши для детского и диетического питания (-0,7%), колбаса вареная высшего сорта (-0,2%), сахар (-0,1%).Из непродовольственных товаров подорожали многие позиции. К примеру, заметно выросли цены на велосипеды и мотоциклы — на 12,9%, бензин — на 8%, обувь — на 7,3%. Зато подешевели Flash-карты, карты памяти — на 2,1%.Строительные материалы стали дороже на 5,4%. К примеру, пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные прибавили в цене на 20%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 14,8%, шифер — на 10,2%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 9%.Лекарства с начала года стали дороже на 14%. Так, средства для лечения дыхательной системы подорожали на 16,2%, средства для лечения нервной системы — на 15,1%, антиинфекционные средства — на 14,5%.Напомним, в последний день 2020-го чиновники сообщили, что обновили Налоговый кодекс. Среди прочего подняли ставок НДС на лекарства, медизделия, что отразилось на ценах, в том числе и на медуслуги.Из слуг заметно прибавили в цене жилищно-коммунальные — на 8,9%, культурные — на 7,7%, медицинские — на 7,2%. Техосмотр транспортных средств стал дороже на 8,2%, услуги дошкольных учреждений — на 10,2%.Цены на авиабилеты, согласно статистике, упали на 3%.Власти ранее планировали, что в 2021-м инфляция не превысит 5%. Однако позже Нацбанк спрогнозировал, что вписаться в план не получится и рост цен в годовом выражении составит ориентировочно 7,2%. МАРТ планирует, что некоторые товары и услуги подорожают в этом году более значительно, чем прогнозируемая инфляция.Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5% (и даже в 7,2%), немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства, медизделия, продовольственные и детские товары, кондитерские изделия, что отразилось на ценах в рознице.Напомним, в 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю). Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.