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Кофе можно использовать не только для напитка: вы будете удивлены!

11.06.2021 10:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кофе можно использовать не только для напитка: вы будете удивлены!
Фото: Pixabay.com
Меленый кофе после заваривания выбрасывать не стоит. В хозяйстве есть несколько способов, где можно использовать с пользой эту гущу.

Полезными идеями поделились на портале Goodhousekeeping.

Избавляемся от запаха в холодильнике


Гущу от кофе нужно подсушить и пересыпать в пластиковую баночку с дырочками. Баночку нужно поставить в морозилку или в холодильник – кофе будет поглощать все неприятные запахи.

Избавляемся от неприятного запаха после готовки
Готовили рыбу, и вся кухня пропахла, а сковороду приходиться мыть три раза подряд? Знакомая история. Кофейной гущей можно натереть руки и сполоснуть проточной одой. А также немного молотого кофе можно насыпать на место пригара на посуде и хорошо потереть.

Не стоит использовать этот способ для посуды с антипригарным покрытием.

Избавляемся от неприятного запаха обуви


Сухую гущу насыпьте в носок, крепко завяжите и поместите на ночь в обувь. До утра от неприятного запаха и следа не останется.

Спасаем цветы в вазонах


В кофе полно полезных веществ, которые могут стать удобрением для растений. Это касается растений, которым нужен кислый грунт – гортензии, азалии, камелии, барбарис. Насыпьте немного меленого кофе в горшок или на клумбу.

Еще один полезный лайфхак, который спасет цветы от домашнего кота. Смешайте кофе с измельченной шкуркой апельсина и посыпьте клумбу или горшок. Котам такой запах не придется по душе и они оставят цветы в покое.

Создаем универсальное мыло


Добавьте немного свежей гущи в свой рецепт приготовления кускового мыла. Кофе устраняет многие запахи и помогает коже.
 
 
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В кофе полно полезных веществ, которые могут стать удобрением для растений.
 
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