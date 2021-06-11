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Как сердечникам пережить жару: кардиолог дала полезные советы
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Об этом рассказала известный кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова в программе «Добрый вечер» на KYIV LIVE.
«Среди старшего поколения самый большой миф - это эффективность санаторно-курортного лечения или поддержание здоровья какими-то капельницами, курсами дважды в год, якобы этого достаточно. Это - абсолютная чушь», - отметила эксперт.
По ее словам, необходим постоянный контроль за соблюдением здорового образа жизни. При этом в жару лучше поберечь себя и не выходить на улицу. Лучше всего находиться дома под кондиционером. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями - это очень важно.
Также она отметила, что пожары в лесах негативно влияют на здоровье, поскольку маленькие твердые частицы повреждают стенки сосудов и это способствует возникновению инфарктов и инсультов.
Поэтому, чтобы избежать проблем и пощадить собственный организм, людям, имеющим проблемы с сердцем, стоит следить за артериальным давлением, ведь оно может и уменьшаться, и увеличиваться.
Кардиолог советует измерять давление регулярно. И в случае сбоев не медлить и обращаться к врачу.
В жаркие дни нельзя
долго находиться на солнце, особенно с 12:00 до 18:00;
увеличивать физические нагрузки;
употреблять алкоголь;
длительное время находиться за рулем - реакция снижается, растет риск ДТП;
допускать резкое колебание температур - с жары в холодную воду. Даже если горячую отключили ЖКХ. Это может быть смертельно опасным;
Что нужно делать?
по возможности оборудовать дом кондиционером;
стараться выходить из дома рано утром или поздно вечером;
избегать прямых солнечных лучей;
надевать легкую, просторную одежду и шляпу, бейсболку и тому подобное;
пить не менее 2 литров воды в сутки;
принимать чаще прохладный душ (не ледяной!), прикладывать смоченное в прохладной воде полотенце к затылку и шее.
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Кардиолог советует измерять давление регулярно.
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