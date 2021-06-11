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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 11 июня: какой день, что сегодня нельзя делать и кто именинник Много пауков сулят отличную погоду.

Главные табу и приметы этого дня - мы сообщим в материале ниже. Также читайте, кто сегодня именинник.Ей было всего 17 лет, когда ей отрубили голову. Наши предки считали этот день одним из самых несчастливых в году, поэтому никогда не начинали ничего нового в эту дату.Можно гадать о цене хлеба по ржи. Так, если она цветет в нижней части – примета того, что хлеб будет стоить дешево. Если с середины или с верха – то цена, соответственно, будет обычной или высокой.Если много ржи появилось - будет много грибов.На Федосью крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы. Если хлеба взошли – это считалось хорошей приметой. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.Много пауков сулят отличную погоду.Сон в эту ночь - будет вещим и очень скоро исполнится.Нельзя начинать ничего нового.Нельзя отправляться в поездки.Нельзя жениться и свататься.Нельзя принимать важные решения.Запрещается ссориться.Именины в этот день празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот. Не забудьте поздравить с днем ангела этих людей!