«Предлагали покаяться». Мама заключённого айтишника о помиловании









попробовал узнать у родственников политзаключённых айтишников, рекомендовали ли им просить о помиловании. Ходили слухи, что уговаривают работники Красного Креста, но эту информацию опровергли в МВД. dev.byузнать у родственников политзаключённых айтишников, рекомендовали ли им просить о помиловании.





Твёрдо отрицательно нам ответили близкие преподавательницы БГУИР Ольги Филатченковой и CEO стартапа MakeML Алексея Короткова. Большинство опрошенных сказали, что достоверными данными не располагают. Но одна женщина, мама программиста, подтвердила, что такие предложения были:





— Мой сын находится в исправительной колонии. Его сокамерник, который был вместе с моим сыном этапирован в ИК, позвонил 2 июня своей жене и сказал, что в последних числах мая приезжали из прокуратуры и предлагали всем писать прошения о помиловании. Этот парень написал такое прошение. Жену его я хорошо знаю — мы вместе передаём передачи. Мой сын — не написал.





Она также отметила:





— Там у них логика такая: если отказался — нельзя по телефону родственникам об этом говорить. А если подписал — пожалуйста, сообщай. У сына я сильно не выспрашивала — только подставить можешь, ещё в карцер попадет, не дай бог. Говорят, им всем ещё в феврале предлагали каяться, — говорит женщина.





«21 человек из 150 подтвердили»





опросили родственников 150 осужденных по политическим мотивам. «Из этого числа 21 человек подтвердил, что их родным предлагали написать прошение о помиловании. Эти 21 уже осуждены и отбывают наказание в колониях. И все они мужчины — о предложениях помилования женщинам пока что неизвестно. Большинство осужденных сказали, что обсудят с родственниками, писать ли им такое прошение. Некоторые сразу отказались — нам известно о четырёх таких случаях. В двух из них люди осуждены по статье о массовых беспорядках», — собщают журналисты. Наши коллеги из Reform.byродственников 150 осужденных по политическим мотивам. «Из этого числа 21 человек подтвердил, что их родным предлагали написать прошение о помиловании. Эти 21 уже осуждены и отбывают наказание в колониях. И все они мужчины — о предложениях помилования женщинам пока что неизвестно. Большинство осужденных сказали, что обсудят с родственниками, писать ли им такое прошение. Некоторые сразу отказались — нам известно о четырёх таких случаях. В двух из них люди осуждены по статье о массовых беспорядках», — собщают журналисты.





На сайте лишенного регистрации ПЦ «Весна» юрист центра Павел Сапелко объясняет, почему правозащитники критикуют такую процедуру:





Помилование — это не тот инструмент, который применяется в отношении политических оппонентов. Форма подготовки помилования призвана унизить осужденного: от них требуют раскаяния, признания вины и прочих, часто морально неприемлемых поступков. А вообще-то, в соответствии со статьей 96 Уголовного кодекса, таких заявлений не нужно. Эти формальности, в том числе заявление осужденного с просьбой помиловать его, придумали отдельно, изложив в соответствующем Положении.

Просто освобождения недостаточно в отношении тех, кто был осужден исключительно за реализацию своих гражданских прав, одного лишь освобождения недостаточно. Они должны быть полностью восстановлены в гражданских правах, и им должен быть возмещен причиненный вред.

Властями должно быть проведено расследование пыток и актов жестокого обращения, а виновные в их совершении должны быть наказаны, поскольку это — преступления против мира и человечества. По международным стандартам у них не должно быть сроков давности, они не могут прекращаться по нереабилитирующим основаниям. В то же время нетяжкие преступления, совершенные представителями власти, могли бы войти в перечень прекращаемых: так, кстати, регулировали вопрос национального примирения другие российские амнистии — в отношении участников чеченских войн.