ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Показал характер: Дава "сцепился" с участницей "Дома-2"

11.06.2021 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый ведущий реалити-шоу "Дом-2" Дава устроил мини-скандал на лобном месте: блогер "сцепился" с одной из участниц проекта.

Экс-бойфренд Ольги Бузовой, который сменил ее на посту звезды "Дома-2", изначально играл роль "хорошего полицейского" в шоу, но теперь показал свое истинное лицо. В недавнем выпуске он резко ответил одной из участниц проекта и удивил всех зрителей.

Дава "сцепился" с одной из участниц "Дома-2" – Кристиной Лясковец. Девушка поссорилась с "проектным" возлюбленным и не смогла сформулировать свои чувства по отношению к нему.

"Он мне нравится. Что вы еще хотите услышать? Вы объясните, я скажу", – нервно высказалась Кристина.

Ее слова неожиданно разозлили нового ведущего: Манукян резко осадил девушку.

"Мы тут обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Не понимаю разговоров в таком тоне", – отметил Дава и начал открыто игнорировать участницу.

Поклонники предположили, что Манукян находится на взводе из-за публичной ссоры Киркорова и Нателлы Крапивиной и слухов о его романе с "королем шоу-бизнеса".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новому ведущему не понравилось поведение одной из девушек на проекте, после чего он решил поставить ее на место.
 
Новости дня
Новости разные
 
Покупатель распылил перцовый газ в охранника магазина в Гомеле - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by