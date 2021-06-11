Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый ведущий реалити-шоу "Дом-2" Дава устроил мини-скандал на лобном месте: блогер "сцепился" с одной из участниц проекта.

Экс-бойфренд Ольги Бузовой, который сменил ее на посту звезды "Дома-2", изначально играл роль "хорошего полицейского" в шоу, но теперь показал свое истинное лицо. В недавнем выпуске он резко ответил одной из участниц проекта и удивил всех зрителей.

Дава "сцепился" с одной из участниц "Дома-2" – Кристиной Лясковец. Девушка поссорилась с "проектным" возлюбленным и не смогла сформулировать свои чувства по отношению к нему.

"Он мне нравится. Что вы еще хотите услышать? Вы объясните, я скажу", – нервно высказалась Кристина.

Ее слова неожиданно разозлили нового ведущего: Манукян резко осадил девушку.

"Мы тут обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Не понимаю разговоров в таком тоне", – отметил Дава и начал открыто игнорировать участницу.

Поклонники предположили, что Манукян находится на взводе из-за публичной ссоры Киркорова и Нателлы Крапивиной и слухов о его романе с "королем шоу-бизнеса".

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