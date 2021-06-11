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Показал характер: Дава "сцепился" с участницей "Дома-2"
11.06.2021 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новый ведущий реалити-шоу "Дом-2" Дава устроил мини-скандал на лобном месте: блогер "сцепился" с одной из участниц проекта.
Экс-бойфренд Ольги Бузовой, который сменил ее на посту звезды "Дома-2", изначально играл роль "хорошего полицейского" в шоу, но теперь показал свое истинное лицо. В недавнем выпуске он резко ответил одной из участниц проекта и удивил всех зрителей.
Дава "сцепился" с одной из участниц "Дома-2" – Кристиной Лясковец. Девушка поссорилась с "проектным" возлюбленным и не смогла сформулировать свои чувства по отношению к нему.
"Он мне нравится. Что вы еще хотите услышать? Вы объясните, я скажу", – нервно высказалась Кристина.
Ее слова неожиданно разозлили нового ведущего: Манукян резко осадил девушку.
"Мы тут обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Не понимаю разговоров в таком тоне", – отметил Дава и начал открыто игнорировать участницу.
Поклонники предположили, что Манукян находится на взводе из-за
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Новому ведущему не понравилось поведение одной из девушек на проекте, после чего он решил поставить ее на место.
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