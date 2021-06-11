Покупатель распылил перцовый газ в охранника магазина в Гомеле - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Покупатель в одном из магазинов Гомеля распылил перцовый газ в охранника, об этом рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 3 июня в магазине, расположенном на улице Циолковского областного центра. Компания нетрезвых посетителей в магазине вела себя, по данным ведомства, "сообразно состоянию" – они сквернословили, толкались, мешали покупателям.

Продавец сделала им замечание и попросила вести себя прилично, однако посетители не успокоились и нагрубили ей. Женщина вызвала охранника-контролера, который попросил бузотеров покинуть помещение и начал выпроваживать их на улицу.

В какой-то момент один сквернословов выхватил газовый баллончик и распылил в сторону охранника перцовый газ, после чего компания скрылась.

О произошедшем сообщили правоохранителям. На место происшествия прибыли милиционеры. Для розыска злоумышленника были подключены оперативники уголовного розыска и местный участковый, изъято видео с камер наблюдения торгового зала, а также опрошены местные жители.

После предпринятых мер подозреваемый был задержан на квартире знакомого. Им оказался 40-летний неработающий гомельчанин, у него изъяли баллончик с перцовым газом.

По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.

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