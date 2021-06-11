Доллар и евро продолжают существенно падать

Американская и европейская валюты продолжают существенно падать на торгах БВФБ и утром в пятницу.





Доллар теряет 0,0149 пункта и находится на отметке 2,4827 белорусского рубля, а евро 0,0119 — 3,0264 белорусского рубля.

Российский рубль продолжает расти. Плюс составляет 0,0042 пункта — 3,4632 белорусского рубля за 100 российских.

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