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Доллар и евро продолжают существенно падать
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты продолжают существенно падать на торгах БВФБ и утром в пятницу.
Доллар теряет 0,0149 пункта и находится на отметке 2,4827 белорусского рубля, а евро 0,0119 — 3,0264 белорусского рубля.
Российский рубль продолжает расти. Плюс составляет 0,0042 пункта — 3,4632 белорусского рубля за 100 российских.
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Американская и европейская валюты продолжают существенно падать на торгах БВФБ и утром в пятницу.
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