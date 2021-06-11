Источник материала: UDF



Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Большего позора не видел»: возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь Музыкальный критик Артур Гаспарян посетил нашумевшее мероприятие.

Музыкальный критикпосетил нашумевшее мероприятие. Постановка настолько впечатлила эксперта, что он даже назвал ее «комедийной». Однако ни одного теплого слова в адрес театра журналисты не услышали. Он высмеял ситуацию и отметил, что крайне доволен тем фактом, что МХАТ, наконец, достиг «уровня».По мнению специалиста, дива – вовсе не певица, а шоувумен, которая подстраивается под обстоятельства. Он иронично относится к присутствию звезды на легендарной сцене, но все-таки полагает, что аудиторию поющая ведущая может привлечь.Артур Гаспарян выразил свою благодарностьза то, что они отказались играть в скандальном спектакле. Ранее сообщалось, что певиц также просили принять участие в пробах на роль, но они не приняли предложение. Музыкальный эксперт сравнил постановку с нашумевшей премией «Муз-ТВ». «Большего позора не видел», – отрезал вдруг он.Не вдохновил критика и образ Иосифа Сталина в спектакле. Он посчитал его чересчур романтизированным. По его мнению, главный герой может вызвать у зрителя лишь страшное недоумение.