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«Большего позора не видел»: возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь

11.06.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Большего позора не видел»: возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Накануне состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин». Ольга Бузова сыграла роль шпионки Беллы Шанталь.

Музыкальный критик Артур Гаспарян посетил нашумевшее мероприятие. Постановка настолько впечатлила эксперта, что он даже назвал ее «комедийной». Однако ни одного теплого слова в адрес театра журналисты не услышали. Он высмеял ситуацию и отметил, что крайне доволен тем фактом, что МХАТ, наконец, достиг «уровня Ольги Бузовой».

По мнению специалиста, дива – вовсе не певица, а шоувумен, которая подстраивается под обстоятельства. Он иронично относится к присутствию звезды на легендарной сцене, но все-таки полагает, что аудиторию поющая ведущая может привлечь.

Артур Гаспарян выразил свою благодарность Валерии и Лолите Милявской за то, что они отказались играть в скандальном спектакле. Ранее сообщалось, что певиц также просили принять участие в пробах на роль, но они не приняли предложение. Музыкальный эксперт сравнил постановку с нашумевшей премией «Муз-ТВ». «Большего позора не видел», – отрезал вдруг он.

Не вдохновил критика и образ Иосифа Сталина в спектакле. Он посчитал его чересчур романтизированным. По его мнению, главный герой может вызвать у зрителя лишь страшное недоумение.
 
 
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Музыкальный критик Артур Гаспарян посетил нашумевшее мероприятие.
 
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