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«Большего позора не видел»: возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
Источник материала: UDF
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Музыкальный критик Артур Гаспарян посетил нашумевшее мероприятие. Постановка настолько впечатлила эксперта, что он даже назвал ее «комедийной». Однако ни одного теплого слова в адрес театра журналисты не услышали. Он высмеял ситуацию и отметил, что крайне доволен тем фактом, что МХАТ, наконец, достиг «уровня Ольги Бузовой».
По мнению специалиста, дива – вовсе не певица, а шоувумен, которая подстраивается под обстоятельства. Он иронично относится к присутствию звезды на легендарной сцене, но все-таки полагает, что аудиторию поющая ведущая может привлечь.
Артур Гаспарян выразил свою благодарность Валерии и Лолите Милявской за то, что они отказались играть в скандальном спектакле. Ранее сообщалось, что певиц также просили принять участие в пробах на роль, но они не приняли предложение. Музыкальный эксперт сравнил постановку с нашумевшей премией «Муз-ТВ». «Большего позора не видел», – отрезал вдруг он.
Не вдохновил критика и образ Иосифа Сталина в спектакле. Он посчитал его чересчур романтизированным. По его мнению, главный герой может вызвать у зрителя лишь страшное недоумение.
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Музыкальный критик Артур Гаспарян посетил нашумевшее мероприятие.
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