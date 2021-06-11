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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар и евро опять резко дешевеют утром 11 июня, обновляя многомесячные минимумы С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 1,04%.

С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 1,04%.По даннымпо состоянию на 10:15:Курс доллара обвалился ещё на 0,0149 BYN до 2,4827 BYN/USD.Американец идёт по наклонной вниз уже пятые торги подряд. Его стоимость за это время обвалилась на 0,0561 BYN до минимума за 296 дней. Всего 8 дней не хватило до минимума ровно за 10 месяцев.Курс евро упал на 0,0113 BYN до 3,0270 BYN/EUR. Это минимальный уровень за 211 дней (ровно 7 месяцев).Евро дешевеет уже седьмой день подряд и теряет 0,0680 BYN.Курс российского рубля вырос на 0,0048 BYN до 3,4638 BYN/100 RUB.Российский рубль существенно дорожает к доллару утром в пятницу на бирже в Москве. Курс доллара к 10 утра упал на 71,66 российских рублей. Это на 51 копейку ниже, чем было сутки назад.Сейчас доллар торгуется на минимуме почти за 11 месяцев.Курс евро сегодня упал до 87,31 российских рублей, а вчера утром было на 54 копейки больше. Всего нескольких дней не хватило для того, чтобы курс евро упал до минимума за три месяца.