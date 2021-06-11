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Доллар и евро опять резко дешевеют утром 11 июня, обновляя многомесячные минимумы

11.06.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар и евро опять резко дешевеют утром 11 июня, обновляя многомесячные минимумы
Иллюстративное фото
Евро опустился до минимума за 7 месяцев, а доллар до минимума почти за 10 месяцев. Стоимость валютной корзины снизилась ещё на 0,20%.

С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 1,04%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:15:

Курс доллара обвалился ещё на 0,0149 BYN до 2,4827 BYN/USD.

Американец идёт по наклонной вниз уже пятые торги подряд. Его стоимость за это время обвалилась на 0,0561 BYN до минимума за 296 дней. Всего 8 дней не хватило до минимума ровно за 10 месяцев.

Курс евро упал на 0,0113 BYN до 3,0270 BYN/EUR. Это минимальный уровень за 211 дней (ровно 7 месяцев).

Евро дешевеет уже седьмой день подряд и теряет 0,0680 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0048 BYN до 3,4638 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Российский рубль существенно дорожает к доллару утром в пятницу на бирже в Москве. Курс доллара к 10 утра упал на 71,66 российских рублей. Это на 51 копейку ниже, чем было сутки назад.

Сейчас доллар торгуется на минимуме почти за 11 месяцев.

Курс евро сегодня упал до 87,31 российских рублей, а вчера утром было на 54 копейки больше. Всего нескольких дней не хватило для того, чтобы курс евро упал до минимума за три месяца.
 
 
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С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 1,04%.
 
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