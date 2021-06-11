Доходы населения и минимальная зарплата белорусов за май не индексируются

Источник материала: АФН

Поскольку индекс потребительских цен за май 2021 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 года, минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 года, индексации за май 2021 года не подлежит.

Об этом говорится в сообщении Минтруда РБ. Размер минимальной заработной платы составляет 400 рублей.

Не подлежат индексации денежные доходы за май 2021 года, установленные от базовой величины и базовой ставки.

Поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 мая 2021 г., денежные доходы, установленные от данного социального норматива, также не подлежат индексации за май 2021 года.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется согласно части второй статьи 1 Закона по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

В соответствии с указом от 28 января 2006 г. № 55 норматив индексации денежных доходов за май 2021 года составляет 273 рубля 27 копеек.