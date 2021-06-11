Экономист - об укреплении рубля: Беларусам просто уже не за что купить доллары

Телеграф выяснял с экономистом, аналитиком исследовательской группы BusinessForecast.by Александром Мухой, с чем это связано, что на это влияет и чего ждать от белорусской В Беларуси продолжается укрепление рубля.выяснял с экономистом, аналитиком исследовательской группы BusinessForecast.by, с чем это связано, что на это влияет и чего ждать от белорусской валюты в будущем.





На торгах 10 июня на Белорусской валютно-фондовой биржи вновь подешевели иностранные валюты трехвалютной корзины. Курс евро снизился на 0,27% до 3,0383 рубля, доллар – на 0,12% до 2,4976 рубля, а российский рубль – на 0,3% до 3,459 белорусского рубля за 100 российских.





В итоге доллар упал на минимум за 10 месяцев, евро — на минимум за 6,5 месяцев, а российский рубль − на недельный минимум.





Аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха назвал три основные причины продолжающегося укрепления курса беларуского рубля к иностранным валютам.





Хорошая конъюнктура

Во-первых, по словам экономиста, укрепление рубля вызвано улучшением экспортной конъюнктуры и повышением цен на мировых товарных рынках. Эксперт отметил, что в январе-апреле 2021 года экспорт белорусских товаров увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,975 млрд долларов, в том числе в Евросоюз – на 1,451 млрд долларов.





Основу экспорта в ЕС составили нефтепродукты, сырая нефть и калийные удобрения. Однако именно по этим отраслям, как ожидается, могут ударить обещаемые секторальные санкции Европейского союза.





«Ожидаемое снижение объемов экспорта белорусских товаров в ЕС может привести к снижению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке Беларуси со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том числе в вопросе снижения возможности Центробанка покупать валюту для пополнения копилки ЗВР. В конечном счете это может привести к ускорению темпов девальвации белорусского рубля», — считает экономист.





По его словам, нельзя исключать и того, что может измениться и сама конъюнктура на международных рынках, которая может начать «играть нам не на руку».





Жесткая политика Нацбанка

Вторым фактором укрепления рубля является жесткая монетарная политика Нацбанка. Так, отметил экономист, центробанк продолжает очень жестко ограничивать финансовую ликвидность коммерческих банков, опасаясь заметного ускорения инфляции и девальвации рубля. Например, на последнем аукционе 19 мая банки запросили 924 млн рублей, а получили лишь 50 млн.





«Банкам самим не хватает белорусских рублей. И когда в системе наблюдается дефицит ликвидности, то он также обеспечивает стабильность на валютном рынке», — подчеркнул аналитик.





О жесткости монетарной политики также свидетельствуют высокие нормативы (выше чем в соседних странах) по средствам, которые банки привлекли у физических и юридических лиц и должны перечислять в Фонд обязательного резервирования. При этом деньги должны перечисляться исключительно в рублях, независимо от того, в какой валюте сделаны вклады.





«В целом через Фонд обязательного резервирования Нацбанк Беларуси на 1 апреля 2021 года изъял из экономики более 5,3 млрд рублей. Но в текущей экономической ситуации снижение нормативов обязательного резервирования выльется в ускорение темпов инфляции и девальвации белорусского рубля. Поэтому очевидно, что Нацбанк трогать этот инструмент монетарной политики не будет», — считает Александр Муха.





Вместе с тем, по его мнению, поддержание жесткой монетарной политики чревато увеличением просроченной задолженности в экономике и ростом банкротств белорусских субъектов хозяйствования. Это в свою очередь может привести к росту проблемных активов в банковском секторе, что негативно повлияет на выполнение банками своих обязательств перед вкладчиками.





«Есть опасения, что если просроченная задолженность в экономике будет продолжать расти, то на Национальный банк может усилиться политическое давление в части смягчения монетарной политики со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для валютного рынка. Вопрос в том, насколько это давление будет сильным и сможет ли центральный банк его выдержать», — рассказал экономист.





Отсутствие денег у населения

В качестве третьего основного фактора укрепления белорусской валюты Александр Муха назвал снижение денежных доходов населения.





«Мы видим, что практически отсутствует рост средней начисленной зарплаты белорусских работников в долларовом эквиваленте и рост денежных доходов в долларовом эквиваленте. Очевидно, что беларусам в ряде случаев просто уже не за что купить те же доллары.





Важно понимать, что возможное падение денежных доходов населения в реальном и долларовом выражении может спровоцировать новую волну социального недовольства и политической напряженности в стране», — отметил экономист.





По его прогнозу, в этом году «воюющая Украина по уровню средней зарплаты работников в долларовом эквиваленте может обогнать Беларусь».





Без политики не будет экономики

Для долгосрочной стабильности на валютном рынке Александр Муха считает необходимым, чтобы экономика Беларуси вернулась к функционированию в штатном режиме.





«Но без урегулирования политического кризиса в стране это невозможно», — сказал экономист. Поэтому, заявил он, инфляционные и девальвационные ожидания будут продолжать негативно влиять на валютный рынок.





«В целом есть позитив на валютном рынке, а с другой стороны в условиях политического кризиса образовался своеобразный замкнутый круг. Для того, чтобы из него выйти, нужно в сжатые сроки урегулировать политический кризис в стране. В противном случае дальнейшее затягивание этого процесса может обернуться для Беларуси тяжелыми экономическими последствиями, которые будут исчисляться миллиардами долларов в годовом выражении относительно равновесной траектории экономического развития страны при условии урегулирования политического кризиса», — отметил он.





Что будет с рублем дальше

Александр Муха подчеркнул, что прогнозировать дальнейшую ситуацию с валютными курсами на сегодняшний день крайне сложно, поскольку неизвестен масштаб ожидаемых экономических санкций со стороны ЕС, США, Канады, Великобритании и их партнеров.





Также неизвестно, какое давление сейчас оказывается на Нацбанк для смягчения монетарной политики. Кроме того, считает экономист, стоит быть готовыми к тому, что конъюнктура на мировых рынках может «развернуться вспять» и внешнеэкономические условия станут менее благоприятными для белорусских предприятий.





Также в условиях политического кризиса существенно ухудшились возможности доступа всех резидентов Беларуси к новым внешним заимствованиям. При этом график платежей по внешним обязательствам Беларуси достаточно жесткий.





«Возникает вопрос, как резиденты Беларуси будут осуществлять валютные платежи по внешнему долгу? Я считаю, что сейчас они находятся в более уязвимом положении по сравнению с проблемными кейсами 2011 года и конца 2014-го» — отметил Александр Муха.





При этом, по его словам, в нынешних условиях отдельным госкомпаниям, например, «Белавиа», может понадобиться «ощутимая финансовая поддержка государства за счет средств бюджета».





«А эти деньги тоже где-то нужно взять», — заявил экономист, призвав серьезно относиться к угрозе возможных секторальных санкций в отношении Беларуси со стороны западных стран.





По его словам, после инцидента с самолетом Ryanair экономический прогноз Беларуси во втором полугодии текущего года должен быть пересмотрен в сторону ухудшения.





Что скажет Россия

Также остается непонятной готовность правительства России «продолжать оказывать значительную финансовую поддержку правительству Беларуси». Эксперт отметил, что сентябрьские договоренности на 1,5 млрд долларов выполнены, а относительно новых соглашений ничего не слышно.





«Де-факто эти 1,5 млрд выделялись с условием того, что беларуская сторона будет в полном объеме в штатном режиме и своевременно обслуживать и погашать имеющиеся обязательства перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития. И если не дай Бог пройдет просрочка по какому-то платежу, то суммы основного долга могут быть предъявлены к досрочному погашению. Что является крайне нежелательным вариантом», — заявил Александр Муха.





Он напомнил, что, по расчетам команды Светланы Тихановской, Беларусь может рассчитывать на 10 млрд долларов западной помощи в течение трех лет. А от России подобных цифр не поступало.





По мнению экономиста, «если политический кризис в Беларуси не будет урегулирован, а со стороны правительства России не последует какого-либо значимого увеличения прямой финансовой помощи, то уже в этом году правительство и Нацбанк могут столкнуться с необходимостью валютных ограничений на валютном рынке». Перед этим также может произойти снижение обменного курса.





Каков ориентир?

Александр Муха также подсказал ориентир, за которым следует следить в структуре ЗВР — резервные активы в иностранной валюте. По состоянию на 1 июня они составляли 3,194 млрд долларов.





«Опасным порогом я считаю 2 млрд. Если этот показатель начнет приближаться к 2 млрд, тем хуже будет ситуация в экономике и на валютном рынке. И это расстояние следует отслеживать. В случае падения резервных активов в иностранной валюте до указанного порога в 2 млрд долларов, само это падение будет свидетельствовать о вероятности введения валютных ограничений на валютном рынке Беларуси», — подытожил экономист.