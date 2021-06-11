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Глава МИД Польши: Судьбу Беларуси может изменить банкротство Лукашенко

11.06.2021 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судьбу Беларуси может изменить банкротство Лукашенко.

Такое мнение в интервью газете Rzecz Pospolita высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, отвечая на вопрос о неизбежности поглощения Россией Беларуси, пишет reform.by

По его словам, пространство для маневра у Александра Лукашенко сужается, поэтому для своей легитимизации он использует сотрудничество с Россией. Рау считает, что рано или поздно Москва потребует платить по счетам.

«Чем больше Александр Лукашенко отвергается обществом, тем больше сужается его пространство для маневра. Он уже знает, что не вернет симпатии беларусов и не имеет их полномочий решать о будущем страны. Следовательно, он должен заимствовать этот мандат у России. Займы нужно возвращать, и наступит время погашения», — сказал он.

Рау уверен, что банкротство Лукашенко приближается и именно оно может изменить судьбу страны. При этом министр не уточнил, что имеется в виду под «банкротством».

«Поэтому судьбу Беларуси может изменить банкротство Лукашенко. Мы приближаемся к нему с каждым днем. В нашей части Европы желание свободы, когда оно возникает, всегда сбывается. Мы просто не знаем когда. Молодые беларусы не смирятся с тем, что всю оставшуюся жизнь будут жить под властью, которая не имеет полномочий принимать решения о их будущем», — сказал польский чиновник.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что Польша сохраняет каналы связи с беларускими властями. В результате были освобождены три активистки польского меньшинства в Беларуси. Что касается судьбы лидеров незарегистрированного союза поляков, то их освобождение зависит от многих условий, а также от их собственного желания покинуть Беларусь.

«Да. Они разрешили освободить трех женщин-директоров польских школ. Что касается судьбы других поляков в тюрьме, то это результат сочетания многих условий. Также хотят ли они покинуть Беларусь», — отметил министр.

Надо отметить, что пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее заявляла, что активистки были освобождены и высланы из Беларуси по просьбе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она подчеркнула, что Лукашенко не обсуждал этот вопрос с польской стороной.

Рау также заверил, что беларуские активисты, вынужденные покинуть родину, находятся в безопасности в Польше. Тема безопасности прозвучала в связи с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Также значительная часть интервью была посвящена предстоящему саммиту большой семерки, НАТО, встрече президентов США и России и тому, почему Вашингтон не провел предварительные консультации с Варшавой перед европейским турне Джозефа Байдена. 
 
Теги: Минск
 
 
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Судьбу Беларуси может изменить банкротство Лукашенко.
 
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