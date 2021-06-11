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В Литве задержали очередную группу нелегалов из Беларуси

11.06.2021 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Литве 11 июня задержаны еще 15 нелегальных мигрантов из Беларуси, сообщает представитель Службы охраны госграницы (СОГГ).

"Рано утром в Игналинском районе были задержаны две группы: в одной - шесть, в другой - девять человек", – сказал Гедрюс Мишутис. 

Сейчас выясняют, гражданами какой страны являются эти мигранты. "Их доставили на заставы, проводят типичные процедуры: изоляция, тестирование, перевозка, скорее всего в Центр регистрации беженцев или общежитие пограничников", – сказал глава СОГГ. 

Поскольку выросло количество нелегальных мигрантов из Беларуси, все места в Центре регистрации беженцев заполнены. 

В Литве для нелегальных мигрантов планируют разбить палаточный городок. По словам главы ЦРБ Александра Кислого, в городке поселили бы одиноких мигрантов, их планируют разместить в 15-местных палатках. 

В Центре регистрации беженцев оставят семьи и людей, нуждающихся в какой-либо помощи. В ближайшее время ситуацию обсудят с Департаментом миграции и Центром приема беженцев в Рукле.

 В ЦРБ сейчас находятся 160 иностранцев. По данным СОГГ, в этом году из Беларуси в Литву незаконно пришли 312 мигрантов, в основном это граждане Ирака (это в 3,5 раза больше, чем за весь 2020 год). 

В конце мая Лукашенко заявил, что после международной реакции на принудительную посадку европейского самолета в Минске, Беларусь не будет охранять границу от беженцев, Литва расценивает это как сознательные действия белорусского режима против Вильнюса, поддерживающего демократические процессы в Беларуси
 
Теги: Минск
 
 
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В Литве 11 июня задержаны еще 15 нелегальных мигрантов из Беларуси, сообщает представитель Службы охраны госграницы (СОГГ).
 
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