Как Польша стала очагом напряженности между Минском и Брюсселем

пишет belmarket.by. Причем на каком-то этапе Варшава воздержалась от дальнейшего раскручивания спирали эскалации, и дипломатический конфликт казался исчерпанным. Более того, по дипломатическим каналам началась, пусть очень осторожно и предварительно, дискуссия о возможных путях выхода из тупика. В частности, стали высказываться идеи о том, как можно было бы «закрыть» тему «проклятых солдат». Но 25 марта Генпрокуратура Беларуси заявила о возбуждении уголовного дела в отношении председателя незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис, члена главного правления организации Анджея Почобута и других представителей СПБ. Им также были инкриминированы «реабилитация нацизма и оправдание геноцида белорусского народа». Борис и Почобут были арестованы, у ряда представителей СПБ прошли обыски. Параллельно начались проверки в отношении действующих в стране польских школ. Один из конфликтных эпизодов был связан с темой «проклятых солдат», которая и в предыдущие годы осложняла двусторонний диалог. Однако в этот раз она привела к взаимной высылке дипломатов,belmarket.by. Причем на каком-то этапе Варшава воздержалась от дальнейшего раскручивания спирали эскалации, и дипломатический конфликт казался исчерпанным. Более того, по дипломатическим каналам началась, пусть очень осторожно и предварительно, дискуссия о возможных путях выхода из тупика. В частности, стали высказываться идеи о том, как можно было бы «закрыть» тему «проклятых солдат». Но 25 марта Генпрокуратура Беларуси заявила о возбуждении уголовного дела в отношении председателя незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелики Борис, члена главного правления организации Анджея Почобута и других представителей СПБ. Им также были инкриминированы «реабилитация нацизма и оправдание геноцида белорусского народа». Борис и Почобут были арестованы, у ряда представителей СПБ прошли обыски. Параллельно начались проверки в отношении действующих в стране польских школ.





Ситуация получила естественный широкий и крайне негативный резонанс как в Польше, так и в ЕС, где тема национальных меньшинств традиционно относится к числу наиболее чувствительных. Более того, в Польше она мгновенно превратилась из внешнеполитической во внутриполитическую. Притом приоритетную: Беларусь вновь оказалась на первых полосах общенациональных газет, и польские политики стали соответствующим образом на нее реагировать. В том числе и на региональном уровне. Например, о приостановке официального партнерского сотрудничества с Гродно заявил Городской совет Белостока. Такая эскалация, безусловно, качественно отличалась от дипломатического конфликта.





«Минского барометра» обращают внимание на совещание на уровне А.Лукашенко, основной темой которого стала оптимизация сети белорусских загранучреждений, на котором также обсуждалось положение дел в отношениях с Польшей. По его итогам Владимир Макей в очередной раз высказал критику в адрес Варшавы, но при этом подчеркнул, что В этой связи эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпускеобращают внимание на совещание на уровне А.Лукашенко, основной темой которого стала оптимизация сети белорусских загранучреждений, на котором также обсуждалось положение дел в отношениях с Польшей. По его итогам Владимир Макей в очередной раз высказал критику в адрес Варшавы, но при этом подчеркнул, что Минск остается заинтересованным «в нормальных, конструктивных отношениях с Польшей и другими соседними странами». Судя по словам Макея, на совещании рассматривались варианты деэскалации ситуации в белорусско-польских отношениях: «Мы заинтересованы в развитии торгово-экономического взаимодействия, и сегодня обсуждался вопрос возможного возврата послов в наши страны. Но понятно, что для этого должны быть серьезные основания, позволяющие всем сторонам надеяться, что это приведет к более спокойному развитию ситуации и переводу ее в нормальное дискуссионное русло».





Еще одним важным сюжетом в белорусско-европейских отношениях последнего времени стала разработка Минском контрсанкций в отношении государств, которые ввели ограничительные меры против Беларуси. Как отмечалось в прошлых выпусках «Минского барометра», белорусские власти заявили о решительности отвечать на санкционное давление, а Лукашенко фактически потребовал не оставлять без реакции ни один эпизод с новыми санкциями. Несмотря на отсутствие существенных возможностей для контрдавления экономическими средствами из-за узости собственного рынка и высокой степени болезненности многих ответных мер для экономики самой Беларуси, Минск подготовил соответствующий механизм реагирования.





Лукашенко подписал указ №128 «О применении специальных мер», который фактически ввел механизм принятия контрсанкций в отношении товаров и услуг из государств, применяющих ограничительные меры против Беларуси. Указ напрямую не называет ни одно государство в качестве адресата и уполномочивает Совет Министров «установить перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц», подпадающих под его действие. Однако общая направленность документа на страны ЕС понятна из событийного контекста. Постановление Совмина №240 от 23 апреля это подтверждает, так как все 3 компании в перечне запрещенных товаров европейские: «BEIERSDORF», «SKODA AUTO» и «LIQUI MOLY». При этом премьер-министр Р.Головченко подчеркнул намерение властей применять контрсанкционный механизм точечно и лишь вынужденно: «Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики».





Кроме того, Минск открыто заявил и о намерении продолжать отвечать на санкции репрессивными методами внутри страны. Так, в интервью телеканалу «Беларусь-1» Макей высказал получивший позже большой резонанс тезис о том, к чему может привести продолжающееся политическое и санкционное давление на Беларусь: «Это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры».





Эксперты «Минского диалога» считают, что после внешнеполитического совещания у Лукашенко соображения официального Минска по поводу возможностей для деэскалации в отношениях с Варшавой, вероятно, были переданы польской стороне. В ближайшее время станет понятно, насколько белорусские предложения могут быть восприняты Польшей с учетом уже произошедшего ухудшения отношений, а также возможных обострений в будущем. Ожидать динамичной стабилизации, не говоря уже о нормализации отношений не приходится. Однако и градус напряженности вполне может вновь снизиться и вернуться на уровень до негативных событий марта.





В целом отношения с ЕС будут оставаться в зоне повышенной турбулентности. Стороны будут искать наиболее приемлемые для них подходы друг к другу в новой конфликтной реальности, однако им будет сложно зафиксировать какие-то устойчивые договоренности из-за продолжающихся репрессий внутри Беларуси и все новых мер санкционного давления на Минск со стороны ЕС. В таких условиях очень высока вероятность все новых кризисных «вспышек», ведущих к новой эскалации в отношениях как с отдельными государствами-членами ЕС, так и по линии Минск-Брюссель.



