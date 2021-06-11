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Что белорусские паралимпийцы ждут от стартов в Токио

11.06.2021 11:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Олимпийские игры в Токио в 2020 году были перенесены из-за пандемии. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября. При этом будет сохранено название "Токио-2020".

На что сделает ставку тренерский штаб паралимпийской сборной? В каких видах спорта белорусы планируют завоевать золотые медали?

Участие примут:

  • генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай ШУДЕЙКО;
  • директор Республиканского центра олимпийской подготовки по инваспорту Игорь ЛАПШИН;
  • старший тренер национальной команды по плаванию Геннадий ВИШНЯКОВ;
  • многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Игорь БОКИЙ.

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Во вторник, 15 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Подготовка паралимпийцев к играм в Токио".
 
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