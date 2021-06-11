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Что белорусские паралимпийцы ждут от стартов в Токио
11.06.2021 11:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Олимпийские игры в Токио в 2020 году были перенесены из-за пандемии. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября. При этом будет сохранено название "Токио-2020".
На что сделает ставку тренерский штаб паралимпийской сборной? В каких видах спорта белорусы планируют завоевать золотые медали?
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Во вторник, 15 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Подготовка паралимпийцев к играм в Токио".
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